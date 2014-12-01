Премьер-лига, 14-й тур, "Днепр" - "Металлург" (Донецк): видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске состоится заключительный матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" примет донецкий "Металлург".

В игре сойдутся 3-я и 10-я команды турнирной таблицы УПЛ, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

В этом году начало календарной зимы практически день в день совпало в фактическим, что заметно прибавило работы персоналу, обслуживающему газон «Днепр-Арены». Но работающий уже более месяца подогрев вместе со специальными лампами и агротканью снял все вопросы о качестве поля, которые могли возникнуть у делегата ФФУ. Футболистам играть будет комфортно — равно как и болельщикам находиться на уютных, защищенных от непогоды крышей трибунах стадиона.

Днепропетровский "Днепр" в нынешнем сезоне долгое время лидировал в турнирной таблице а сейчас потенциально находится на второй позиции. Дело в том, что донецкий "Шахтер" уже провел свой матч 14-го тура накануне, разгромив запорожский "Металлург" - 4:0, и опережая на данный момент "Днепр" на 1 очко. Но, по потерянным баллам, "Днепр" опережает дончан на 2 пункта. В 12 предыдущих матчах турнира подопечные Мирона Маркевича одержали 8 побед при 3 ничьих и 1 поражении. Единственный проигрыш был зафиксирован в матче с лидером украинского футбола сезона 2014/15 - киевским "Динамо". А в очной игре первого круга с донецким "Металлургом", которая стала матчем-открытием нынешнего чемпионата Украины, днепропетровцы уверенно выиграли со счетом 2:0. На данный момент у "Днепра" 27 очков в турнирной таблице.

В свою очередь, "Металлург" из 12 матчей - 3 выиграл, 4 свел вничью и 5 проиграл. У команды 13 очков и она находится на 10-м месте в турнирной таблице из 14 команд.

В нынешней очной встрече явным фаворитом на котировках букмекерских контор является "Днепр". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,23 к 1, в то время как на ничью - 5,4 к 1, а на победу гостей - 11,24 к 1.

Матч "Днепр" - "Металлург" начнется в 19.00.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

"Днепр": 71. Бойко, 2. Влад, 3. Мазух, 14. Чеберячко, 23. Дуглас Силва, 18. Зозуля, 24. Лучкевич, 4. Кравченко С., 29. Ротань, 10. Коноплянка, 11. Селезнев.

Запасные: 16. Лаштувка, 44. Федецкий, 12. Бруно Гама, 28. Шахов, 89. Политыло, 97. Близниченко, 99. Матеус.

"Металлург" Д: 12. Бандура, 37. Габриэль, 44. Прийма, 4. Чечер, 61. Соболь, 5. Путивцев, 7. Морозюк, 9. Лазич, 18. Нойок, 14. Александре, 10. Жуниор Мораес.

Запасные: 1. Панькив, 2. Барановский, 23. Насонов, 8. Нельсон, 17. Поступаленко, 19. Овсепян.