Усик о возможном бое с Кличко: Я вам что-то плохое сделал, что вы мне такого желаете?...

13 декабря в столичном Дворце спорта состоится боксерский турнир компании братьев Кличко K2 Promotions, где в главном поединке сойдутся Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик и чемпион мира по версии WBF Дэни Вентер.

Это будет лишь шестой бой Усика на профессиональном ринге, но, вместе с тем, он уже будет проводить первую защиту своего титула. Предыдущие пять боев для олимпийского чемпиона Лондона-2012 сложились легко. Каждый из них он заканчивал досрочно – нокаутом. Но бой с Вентером для украинца обещает быть самым сложным на начальном этапе карьеры в профессиональном боксе.

Александр, подготовка к бою сейчас в самом разгаре…

Да, мы уже провели первый этап в Карпатах, в знаменитом курорте Буковель. Там были в основном общефизические упражнения, работа с тренажерами, я «настраивал» свой организм на больше нагрузки, с которыми придется столкнуться до середины декабря. Потом у меня было 3 дня отдыха. Ведь, после спуска из гор, организм должен обязательно акклиматизироваться. Эти дни я провел со своей семьей в Крыму. И вот сейчас уже пошли спарринги. Этот этап я провожу в Киеве, где, собственно, и состоится бой.

Вы были в Крыму… Как там сейчас обстановка?

Вы знаете, в Крыму все спокойно. Там живут мои девочки, моя семья. Во время подготовки к боям я регулярно стараюсь к ним выезжать, при первой же возможности. И вот был недавно. Слава Богу, у них все в порядке. Беспокоиться не о чем.

Вы не раз демонстративно заявляли, что остаетесь гражданином Украины, это не становится для вас проблемой, когда приходится пересекать «границу» с ныне оккупированной территорией Крыма. Как известно, многие крымчане, заявившие об украинском гражданстве, были вынуждены покинуть автономию…

Никаких сложностей в этом плане у меня не возникает. Это мой дом, я там родился, живу всю свою жизнь. Когда-то я был маленьким, никому не известным Сашей Усиком, начинал заниматься боксом в Симферополе, ходил в секцию. Сейчас у меня есть имя, но я точно также продолжаю заниматься своим любимым делом и живу в городе, в котором я родился. Это моя земля и вряд ли что-то заставит меня уехать с моей родины.

А какие-то намеки со стороны новых крымских «властей» были?

Не было никаких намеков. Повторю – это мой дом и я буду жить в Симферополе. Вот сейчас проведу бой и сразу домой, к своей семье.

Подготовка к этому бою отличается чем-то от предыдущих боев?

Нет, все идет по плану, все как обычно. Спасибо компании К2, которая выбирает для меня лучших соперников. Вентер очень сильный боксер. Вместе с тем, я чувствую, что готов с ним драться уже сейчас. На данном этапе моей карьеры это будет оптимальный соперник. Несмотря на то, что это титульный бой, он будет проходить по формуле 10-раундового поединка. В общем, для меня ничего необычного.

На что-то особенно обращаете внимание при подготовке к этому сопернику?

Мой тренер (известнейший американский специалист Джеймс Али Башир, – УНИАН) постоянно советует идти вперед. Соперник сильный ментально и нужно будет постараться остановить его. За счет этого можно будет получить преимущество. Мы собираемся победить и будем делать для этого все возможное. Это будет сложный бой, соперник действительно опасный. И, как говорит мой тренер, мы должны оставлять все в спортзале, выкладываться полностью, без остатка. Собственно говоря, именно так мы сейчас и работаем, практически на износ.

Вы видели соперника в деле? Какие он оставляет впечатления после видео просмотров боев?

Я уже давно и пристально наблюдаю за Вентером. Мы планировали провести с ним бой еще раньше, но, к сожалению, все время что-то срывалось. И вот, наконец, представился шанс. Ну и я его уже успел изучить. Высокий парень, хорошо бьет, идет вперед. И мы должны придумать что-то нестандартное против такого оппонента. Я думаю, Башир правильно расставит акценты, и на бой буду выходить с четким планом в голове.

Какой у вас режим дня, как часто проходят тренировки?

Во время спаррингов это две тренировки в день – утром и вечером. Еще я отвлекаюсь на «теорию». Постоянно смотрю бои соперника. Стараюсь что-то придумать сам.

Предыдущие пять боев вы завершили досрочно нокаутом…

Вы знаете, «заряжаться» на нокаут точно не стоит. Мой тренер Анатолий Николаевич Ломаченко, который привел меня к золотой медали олимпийского чемпиона (отец и тренер еще одного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко, - УНИАН) всегда мне говорил перед боем: «Ты просто работай, выполняй свою установку и ни о чем не думай. Если будешь все делать правильно, победа обязательно придет к тебе. Суматоха, желание побыстрее все сделать, никогда не приводят ни к чему хорошему». Этот принцип я помню всегда и стараюсь ему неукоснительно следовать.

Вы продолжаете общаться с Анатолием Ломаченко? Нет конфликта интересов нового и старого тренеров?

Естественно, продолжаю. Я ему периодически отсылаю видео своих тренировок, спаррингов. Он комментирует, где и что было не так, дает мне советы. Мы постоянно на связи. Что касается Башира, то никакого конфликта интересов быть не может в принципе. Он мудрый человек, прекрасно понимает, что у меня был первый тренер, что я к нему прислушивался всегда и буду прислушиваться. Здесь нет и, думаю, не может быть никаких проблем.

Ваша карьера продвигается достаточно быстро и успешно. Всего 5 боев и уже есть титул Интерконтинентального чемпиона. Когда планируете выйти на бой за титул чемпиона мира?

Лишь Богу известно, когда это случится. А я молю его сделать так, чтобы я смог выйти на титульный бой. Я делаю то, что должен делать. Постоянно тренируюсь, совершенствуюсь и провожу бой за боем. Стараюсь выигрывать бои, при этом выигрывать как можно эффективнее. Чтобы постоянно быть в центре внимания, чтобы продвигаться в рейтинге, чтобы, наконец, получить шанс выйти на чемпионский бой. Как только я получу этот шанс, я обязательно постараюсь им воспользоваться.

Мы общались накануне поединка Владимира Кличко против Кубрата Пулева, и тогда, в холле О2 Арены в Гамбурге, вы сказали, что не сомневаетесь в победе Кличко. А на уточняющий вопрос, в каком раунде украинец отправит соперника в нокаут, ответили: «Это его шоу, ему решать, сколько продлится бой». Прогноз оказался абсолютно точным – от настоящего профессионала.

На самом деле Владимир превосходит оппонента, и это было видно изначально. Хотя, Курбат… Его Курбат зовут?

Кубрат.

…Кубрат имеет очень хорошие физические данные и чисто техническую боксерскую подготовку. Ведь первый точный удар в этом бою провел именно болгарин. Он достаточно хорош и у него есть большие перспективы. Другое дело – его окружение…

Вам, как и многим, не понравилась атмосфера в зале…

Да, болгары вели себя очень нагло, вызывающе, придумали кричалки про Украину не совсем корректные. Ну, и личные высказывания Пулева про соперника… Это же не «шарашкина контора». Так поступать нельзя в профессиональном спорте. Ты должен уважать оппонента. Иначе кто после этого будет уважать тебя?

Про Пулева до начала боя все говорили, что это чуть ли не единственный реальный конкурент Кличко на сегодняшний день. Результат – налицо. Есть ли у Владимира еще реальные конкуренты?

По моему личному субъективному мнению достойных оппонентов у него нет. Владимир сейчас намного выше классом всех своих соперников. Это однозначно.

А вы «присматриваетесь» к супертяжелому весу?

Всему свое время. Я не загадываю наперед. Несколько лет назад Анатолий Николаевич у меня поинтересовался весом. Я ответил, что по-разному, бывает 85-86 кг, бывает 87… Он мне тогда сказал: «Так чего ты тянешь? Переходи в категорию до 91 кг». Я перешел, и это оказалось абсолютно правильным решением. Я не буду насиловать свой организм, чтобы обязательно остаться в рамках своего нынешнего первого тяжелого веса, но и специально наращивать вес тоже, естественно, не буду. Всему свое время.

Вы представляете себя на ринге против Кличко?

Вы видели, как лежал на ринге Пулев? Я вам что-то плохое сделал, что вы мне такого желаете?... Думать про бой с Кличко мне еще очень рано. Безусловно, я бы с удовольствием с ним поспарринговал, провел бы совместную тренировку, поучился бы чему-то. Никогда не бывает лишним поучиться чему-то у великих чемпионов. А Владимир, безусловно, к таким относится. Но до его уровня мне еще предстоит расти.

Кирилл Стадниченко