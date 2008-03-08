Стадион «Динамо» оснастили суперзвуком

Стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского тщательно подготовили к матчу-открытию 2008 года. Напомним, что сегодня «Динамо» принимает запорожский «Металлург».

О подготовке футбольного поля рассказал ответственный за этот участок работы Анатолий Калоша. В пятницу на травяном газоне нанесли разметку, установили ворота, по периметру расставили рекламные щиты. Параллельно проводилась уборка трибун, заново нанесена нумерация секторов, рядов, мест, пишет «ForUm» .

При входе на стадион болельщики смогут приобрести атрибутику динамовцев и, заодно, «подкрепиться» в специально установленных кафе. К матчу подготовлены традиционные программки. Их цена осталась неизменной - 1 гривня, передает «FCDynamo.Kiev.ua».

Готовясь к новому футбольному году, ФК «Динамо» совместно с компанией «Тик-так» полностью обновил звуковое оборудование. После проведения необходимых расчетов были установлены современные звуковые системы итальянской фирмы RCF. Оказалось, что для озвучивания секторов стадиона необходимо 10 акустических систем. Качество их звучания болельщики смогут оценить в субботу, в поединке против «Металлурга». Добавим, что новое оборудование также будет использоваться на матчах дублирующего состава, «Динамо-2», «Динамо-3», детско-юношеских команд.