В Бразилии представили девять олимпийских монет посвященных Рио-2016

Центральный банк Бразилии представил девять памятных монет - одна золотая, четыре серебряные и четыре для свободного обращения, выпущенные к Олимпийским и Паралимпийским играм, которые пройдут в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

На золотой монете номиналом в 10 бразильских реалов изображена местная статуя Христа-Спасителя с одной стороны и спринтерский забег на 100 метров с олимпийским девизом «Быстрее, выше, сильнее» - с другой. На серебряных монетах (номинал 5 бразильских реалов) изображены известные достопримечательности страны. На монетах свободного обращения номиналом 1 бразильский реал изображены олимпийские и паралимпийские виды спорта, в частности, легкая атлетика и плавание, где местные спортсмены завоевали больше всего олимпийских медалей, а также гольф, который возвращается в программу Игр после 112-летнего отсутствия.

Монеты были разработаны и произведены Центральным банком Бразилии и бразильским монетным двором при технической поддержке Оргкомитета Игр.

Всего к Играм XXXI Олимпиады в Бразилии будет выпущено 36 видов монет.