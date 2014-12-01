Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели

На прошлой неделе состоялись очередные матчи Чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, по итогам которых была определена пятерка лучших игроков.

Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.

Лучшими защитниками на этой неделе стали Павел Буренко («Николаев»), который набирал в среднем за игру 15.5 очка, 6.5 передачи, 4.5 подбора и 3 перехвата, и Рамон Мур («Химик»), на счету которого 18 очков, 3.5 передачи, 3 подбора и 1.5 перехвата.

Лучшими нападающими признаны Максим Пустозвонов («Будівельник») - 19 очков, 3 подбора, 3 передачи и 2 перехвата и Дмитрий Антонец («Ферро-ЗНТУ») в активе которого 24 очка, 6 подборов, 1 передача, 1 перехват и 1 блок-шот.

Лучшим центровым стал Игорь Чумаков («Черкасские Мавпы») - 26 очков, 6 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

На данный момент лидером Суперлиги и единственной командой, которая не потеряла еще ни одного очка является "Химик" (Южный), - 12 побед/0 поражений. Действующий чемпион Украины киевский "Будівельник" идет на втором месте - 9/2, МБК "Николаев" - на третьем - 8/4.