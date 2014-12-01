Украинский гимнаст Верняев победил на этапе Кубка мира

Украинский гимнаст Олег Верняев одержал победу на этапе Кубка мира в немецком Штутгарте.

Об этом сообщает Национальной олимпийский комитет Украины.

Нашему соотечественнику не было равных в соревнованиях по многоборью, где были представлены практически все сильнейшие гимнасты планеты.

В сумме шести упражнений украинец набрал 91.731 балла. На втором месте финишировал бразилец Серхио Сасаки - 90,565 балла, на третьем - американец Доннел Виттенбург (90,398).

В женских соревнованиях победу одержала Лариса Андреа Иордаче из Румынии.

Олег Верняев является одним из самых перспективных украинских гимнастов. Ранее в 2014-м году он выиграл золотые медали чемпиона мира и Европы в отдельном упражнении на брусьях.