В апреле Польша и Украина подпишут договор о Евро-2012

Польша и Украина собираются в апреле подписать договор, определяющий ход подготовки к футбольному чемпионату Евро-2012, заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» министр спорта и туризма Польши Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ.

Ранее подписание подобного договора планировалось в конце февраля, но по техническим причинам дата подписания была перенесена.

«Я предложил послу Украины в Польше г-ну МОСИКУ, чтобы это произошло 18 апреля 2008 года, когда исполнится год со дня предоставления Польше и Украине права на проведение финальной части Чемпионата Европы по футболу», - сообщил М.ДЖЕВЕЦКИЙ.

В договоре, по словам министра, затронуты все важнейшие вопросы, касающиеся Евро-2012. «Но прежде всего речь будет идти о совместной украинско-польской программе безопасности», - уточнил М.ДЖЕВЕЦКИЙ.

Кроме того, договор будет регулировать подготовку в сферах медицинского обеспечения, соблюдения прав интеллектуальной собственности, а также вопросы, касающиеся транспорта.

Договор также определит лиц, ответственных за межгосударственную координацию подготовки к чемпионату. «В этом договоре должно быть записано, что ответственным за координацию с польской стороны будет Марцин ХЕРРА, который является директором компании PL-2012, а с украинской стороны — господин ЧЕРВОНЕНКО», - сообщил М.джевецкий.

Министр спорта и туризма Польши особо отметил необходимость координации действий двух стран в процессе подготовки к чемпионату. «Нельзя допустить, что одна из стран что-то успевает делать в установленные сроки, а другая - нет. Этого не должно быть», — подчеркнул он.