УПЛ, 14-й тур, "Карпаты" - "Говерла": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают ужгородскую "Говерлу".

В этом матче сойдутся 14-я (последняя) и 11-я команды турнирной таблицы УПЛ.

"Карпаты" идут на последнем месте в турнирной таблице, хотя набрали 9 очков и могли бы делить 11-13 места с "Говерлой" и запорожским "Металлургом". Команда в 12 предыдущих играх 2 раза одержала победу, 3 матча сыграла вничью и 7 - проиграла. Вместе с тем, Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины оштрафовал ФК "Карпаты" на 9 очков за неоднократное игнорирование требования рассчитаться с бывшим игроком команды Мартином Богатиновым. И на данный момент у львовян в турнирной таблице - 0 баллов.

У "Говерлы" на счету 1 победа, 6 ничьих, 5 поражений - 9 очков и 11-е место.

На ставках букмекерских контор явным фаворитом являются "Карпаты", на победу которых ставки принимаются с коэффициентом 1,97 к 1. Ставки на ничью принимаются из рассчета 3,24 к 1, а на победу "Говерлы" - 3,64 к 1.

Стартовые составы команд:

"Карпаты": 23. Мисак, 5. Гитченко, 27. Страшкевич, 94. Мирошниченко Д., 4. Балажиц, 7. Ксенз, 16. Худобяк, 17. Голодюк, 20. Даушвили, 32. Пластун, 8. Костевич.

Запасные: 29. Ильющенков, 92. Чачуа, 10. Карноза, 18. Кополовец, 19. Мартынюк, 48. Кльоц, 14. Сергийчук.

"Говерла": 21. Коваль М., 5. Акакпо, 20. Ягодинскис, 29. Глушицкий, 2. Полянский, 7. Райчевич, 8. Мякушко, 23. Люлька, 9. Герасимюк, 10. Фещук, 31. Бурдужан.

Запасные: 22. Бабенко Д., 14. Качараба, 15. Трухин, 16. Шацких, 24. Каверин, 25. Степанюк Р., 28. Родич.