"Волынь" обыграла "Ильичевец" в матче Премьер-лиги

В Днепропетровске завершился матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луцкая "Волынь" обыграла мариупольский "Ильичевец" со счетом 3:1.

Судьба матча решилась во втором тайме.

В первом круге команды должны были провести очный матч в Мариуполе, но из-за сложной обстановки в городе и Донецкой области в целом, было решено перенести игру в Луцк. А матч второго круга, соответственно, провести на поле мариупольской команды. Этот матч проходит в Днепропетровске, так как "Ильичевец" выбрал город местом проведения своих домашних матчей.

Игра началась с получасовой задержкой из-за большого количества выпавшего снега в Днепропетровске, который не успели вовремя рассчистить на стадионе "Метеор".

Погодные условия не помешали игрокам продемонстрировать яркий остроатакующий футбол и в течение первого получаса игры забить четыре гола. Счет матча уже на 9-й минуте открыл Артем Шабанов, а на 19-й и 25-й минутах Эрик Бикфалви сделал дубль, довед преимущество своей команды до крупного - 3:0. И лишь на 31-й минуте Сергей Яворский сумел ответить одним голом в составе "Ильичевца" - 3:1.

Во втором тайме луцкая команда уверенно контролировала ход игры доведя ее до победы.

Ранее в этом туре состоялись матчи "Олимпик" (Донецк) - "Черноморец" (Одесса) - 2:1, а также "Металлург" (Запорожье) - "Шахтер" (Донецк) - 0:4.