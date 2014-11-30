УПЛ, 14-й тур, "Волынь" - "Ильичевец": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором сойдутся луцкая "Волынь" и мариупольский "Ильичевец".

В этом матче сыграют 7-я и 13-я команды турнирной таблицы УПЛ.

В первом круге команды должны были провести очный матч в Мариуполе, но из-за сложной обстановки в городе и Донецкой области в целом, было решено перенести игру в Луцк. А матч второго круга провести на поле мариупольской команды. Этот матч проходит в Днепропетровске, так как "Ильичевец" выбрал город местом проведения своих домашних матчей.

Что касается игрового аспекта, то "Ильичевец", в отличие от других команд региона - донецких "Шахтера", "Олимпика" и луганской "Зари", испытывает сереьзный игровой кризис и крайне редко набирает очки. В 12 матчах команда лишь 3 раза сыграли вничью при 9 поражениях - 3 очка. В турнирной таблице команда занимает 13-е место только потому, что львовские "Карпаты" в свое время были лишены по решению КДК ФФУ всех набранных 9 очков - 0 баллов.

В свою очередь, луцкая "Волынь" выиграла 5 матчей при 2 ничьих и 5 поражениях - 17 баллов. Команда находится на 6-м месте в таблице.

В матче первого круга "Волынь" обыграла "Ильичевец" со счетом 2:1.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры является "Волынь", на победу которой ставки принимаются с коэффициентом 1,67 к 1. В то же время, на ничью - 3,57 к 1, а на победу "Ильичевца" - 4,76 к 1.

Стартовые составы команд:

"Волынь": 42. Недилько, 3. Симинин, 15. Жунич, 16. Шиш Г., 6. Бабенко Р., 7. Федорчук, 9. Мемешев, 10. Бикфалви, 13. Шабанов, 19. Кобахидзе, 93. Матей.

Запасные: 74. Кичак, 20. Задерецкий, 30. Гуменюк О., 33. Новак, 39. Сваток, 68. Никитюк А., 17. Мариотто Д.

"Ильичевец": 1. Гальчук, Суходуб, 13. Яворский, 19. Очигава, 93. Цюпа, 8. Тотовицкий, 9. Оберемко, 61. Мишнев, 7. Шевчук С., 11. Гринь, 16. Мандзюк А.

Запасные: 33. Чурилов, Дехтяренко, 15. Васин Д., 17. Даценко, 21. Скоблов, 31. Янаков, 94. Приходько С.