"Микромакс Индиан" разгромил "Манилу Мэверикс" во втором туре теннисной Премьер-лиги

В Маниле (Филиппины) завершилась вторая игра дня Международной теннисной Премьер-лиги, в которой индийская команда "Микромакс" разгромила хозяев корта "Мэверикс" со счетом 24:15.

Гости имели заметное преимущество по ходу матча и выиграли все пять партий.

Сначала француз Фабрис Санторо одолел канадского игрока филиппинцев Дэниэла Нестора – 6:1, затем еще один французско-индийский дуэт Гаэль Монфис /Рохан Бопанна (Aces) оказался сильнее французско-филиппинской пары Жо-Вильфред Тсонга /Трет Хьюи – 6:0, Гаэль Монфис одолел британца Энди Маррея – 6:4, индийцы Саня Мирза /Рохан Бопанна разгромили российско-британский дуэт Мария Шарапова /Энди Маррей – 6:1, а сербка Ана Иванович была сильнее Шараповой – 6:3.

Таким образом, после двух дней соревнований в турнирной таблице лидируют "ОАЭ Роялс":и "Микромакс Индиан" – по 8 очков. У "Сингапур Сламмерс" и "Манилы Мэверикс" – по 3 балла.

30 ноября состоятся матчи заключительного 3-го тура первого этапа соревнований.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матчей игрового дня.