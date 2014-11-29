"ОАЭ Роялс" выиграл у "Сингапур Сламмерс" во 2-м туре теннисной Премьер-лиги

В Маниле (Филиппины) завершился первый матч второго игрового дня Международной теннисной Премьер-лиги, в котором команда "ОАЭ Роялс" выиграла у "Сингапур Сламмерс" со счетом 28:22.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В этом матче выступающий за команду Эмиратов хорват Мариан Чилич обыграл Томаша Бердыха из Чехии - 6:4, французская теннисистка сербского происхождения Кристина Младенович была сильнее словачки Даниэлы Хантуховой - 6:1, а решающее очко в матче ветеранов хорват Горан Иванишевич завоевал победив австралийца Патрика Рафтера - 6:5.

В парных матчах преимущество было на стороне команды из Сингапура. Бердых в паре с киприотом Ником Киргиосом одолели Чилича и серба Ненада Жимонича - 6:5, а Хантухова и бразилец Бруно Соарес были сильнее Жимонича и Младенович - 6:5.

Таким образом, "Роялс" одержал вторую победу подряд в турнире и возглавил турнирную таблицу с 8 очками. На втором месте идет "Микромакс Индиан" - 4 балла, на третьем - "Сингапур Сламмерс" - 3 (2 за сегодняшнюю игру), на четвертом - "Манила Мэверикс" - 2.

Позже сегодня состоится матч команд из Индии и Филлипин.

УНИАН проведет трансляцию игры. Начало в 15:15.