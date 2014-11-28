Сборная Украины будет посеяна во второй корзине при жеребьевке Евробаскета-2015

В частности, сборная Украины будет посеяна при жеребьевке во второй корзине, сообщает официальный сайт FIBA-Europe.

Вместе с украинцами будут посеяны команды Словении, Сербии и Финляндии.

Состав остальных пяти корзин следующий: Корзина 1 - Франция, Литва, Испания, Хорватия; Корзина 3 - Греция, Турция, Латвия, Босния и Герцеговина; Корзина 4 - Польша, Бельгия, Македония, Италия; Корзина 5 - Германия, Израиль, Чехия, Грузия; Корзина 6 - Нидерланды, Россия, Исландия, Эстония.

Согласно регламенту турнира, на первом этапе будут составлены 4 группы по 6 команд в каждой.

Жеребьевка турнира пройдет 8 декабря в Париже.

Евробаскет-2015 пройдет в сентябре следующего года, а его хозяевами станут сразу четыре страны - Франция, Латвия, Хорватия и Германия.

Как сообщал УНИАН, изначально Евробаскет-2015 должен был пройти в Украине, но страна лишилась права проведения соревнований из-за нестабильной ситуации и невозможности гарантировать проведение соревнования на высоком организационном уровне. Вместе с тем, FIBA-Europe предоставила Украине право провести следующий Евробаскет-2017.