Сборная Украины будет посеяна во второй корзине при жеребьевке Евробаскета-2015
Европейское отделение Международной федерации баскетбольных ассоциаций (FIBA-Europe) огласила детали жеребьевки финальной части Чемпионата Европы по баскетболу 2015 года.
В частности, сборная Украины будет посеяна при жеребьевке во второй корзине, сообщает официальный сайт FIBA-Europe.
Вместе с украинцами будут посеяны команды Словении, Сербии и Финляндии.
Состав остальных пяти корзин следующий: Корзина 1 - Франция, Литва, Испания, Хорватия; Корзина 3 - Греция, Турция, Латвия, Босния и Герцеговина; Корзина 4 - Польша, Бельгия, Македония, Италия; Корзина 5 - Германия, Израиль, Чехия, Грузия; Корзина 6 - Нидерланды, Россия, Исландия, Эстония.
Согласно регламенту турнира, на первом этапе будут составлены 4 группы по 6 команд в каждой.
Жеребьевка турнира пройдет 8 декабря в Париже.
Евробаскет-2015 пройдет в сентябре следующего года, а его хозяевами станут сразу четыре страны - Франция, Латвия, Хорватия и Германия.
Как сообщал УНИАН, изначально Евробаскет-2015 должен был пройти в Украине, но страна лишилась права проведения соревнований из-за нестабильной ситуации и невозможности гарантировать проведение соревнования на высоком организационном уровне. Вместе с тем, FIBA-Europe предоставила Украине право провести следующий Евробаскет-2017.