Для сильных духом: обновленный Nemiroff стал генеральным партнером турнира по смешанным единоборствам

16 июня в киевском Дворце спорта состоится масштабный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 11. Он обещает запомниться не только зрелищными поединками и масштабным шоу, но и событием поистине исторического масштаба: международный бренд Nemiroff – генеральный партнер WWFC – впервые предстанет перед украинцами в своем новом облике.

Nemiroff – бренд с 25-летней историей, известный в 80-ти странах мира, недавно отважился на глобальную трансформацию – от бутылки и этикетки до кардинальной смены имиджа. Визуальные изменения укрепят сложившийся исторически имидж мужественного бренда. Смелые очертания бутылки станут проявлением его маскулинного характера, стилизованное крыло в логотипе – символом свободы и неукротимого духа.

Не удивительно, что именно смешанные единоборства стали тем видом спорта, на который обратил внимание мужественный бренд. Nemiroff и WWFC обладают схожей системой ценностей, в основе которой лежит неукротимый дух, способность уверенно двигаться к цели и побеждать. Как известно, Nemiroff обладает многолетним опытом поддержки профессионального спорта – в частности, бокса. За это время украинский бокс обрел мировое имя и славу, как и сам Nemiroff. Пришло время новых достижений и новых героев, – отмечают в компании. И добавляют, что это сотрудничество поможет популяризации в Украине смешанных единоборств – зрелищного вида спорта, который сегодня является мировым трендом.

Гости WWFC 11 станут первыми украинцами, которые увидят бренд в новом облике и смогут по достоинству оценить его неудержимый дух.

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