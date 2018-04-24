Украина в еврокубках: успешная борьба за плей-офф

Донецкий «Шахтер» еще перед началом своего матча с испанским «Атлетик» из Бильбао стал участником 1/8 финала Лиги чемпионов. Произошло это благодаря очередному разгромному поражению белорусского БАТЭ. На сей раз, от португальского «Порту» - 0:3. А, спустя два дня, болельщиков порадовало уже киевское «Динамо», одолевшее аутсайдера своей группы португальский «Риу Аве» (2:0) и одержавшее, тем самым, четвертую победу в пяти матчах группового турнира.

Наконец, до последнего тура на 2-е место в групповом турнире и выход в плей-офф будет претендовать днепропетровский «Днепр». Правда, продолжение соревнований весной днепропетровцам не гарантирует даже собственная победа над французским «Сент-Этьеном». Украинский клуб будет зависеть также от результата игры в Баку «Карабах» - «Интер», где совершенно немотивированный итальянский клуб должен не проиграть азербайджанцам.

«Шахтер» - горечь поражения на фоне радости плей-офф

Полноценного удовлетворения от завоевания путевки в плей-офф болельщики горняков, да и сама команда, так и не получили. Горняки проиграли испанскому «Атлетик» со счетом 0:1.

После решения главной задачи оставалась еще одна, не менее важная. «Шахтеру» нужно было выигрывать у «Атлетик», чтобы сохранить шансы в борьбе за первое место в группе. Победа в группе дает существенные привилегии при жеребьевке. Обладатели первых мест в 1/8 финала встречаются с командами, занявшими 2-е места в своих квартетах. При этом ответные матчи двухраундового противостояния они проводят дома.

Но «Шахтер» проиграл и вне зависимости от результата последней игры группового этапа с «Порту» займет второе место в группе. Эта игра теперь вообще ничего не решает ни для одной из противоборствующих сторон и станет своеобразным спаррингом в рамках официального турнира, где возможны эксперименты с составами и прочие, сопутствующие обычным товарищеским играм, атрибуты. А вот шансы «Шахтера» заполучить в соперники по плей-офф «Баварию», «Реал» или «Челси» очень велики. Кто-то скажет, что та же «Барселона» вполне может финишировать второй, но среди обладателей вторых мест концентрация «непроходимых» соперников далеко не столь велика. В общем, за звание победителя группы стоило побороться...

Основной причиной домашнего поражения от «Атлетика» Мирча Луческу назвал недостаточную мотивацию своих футболистов. Дело в том, что матч между БАТЭ и «Порту» начинался в 19:00, тогда как «Шахтер» и «Атлетик» начали игру в традиционные для ЛЧ 21:45. И после финального свистка игры в Борисове стало окончательно ясно, что «Шахтер» уже в плей-офф. Именно этот нюанс, по версии Луческу, расслабил его подопечных. Наставник «Шахтера» сетовал на то, что оба матча не проходили одновременно.

«Атлетику» удалось заставить горняков играть в несвойственный для себя футбол. Прессинг в исполнении басков был очень эффективным, из-за чего хозяева были вынуждены играть в длинный пас, практически отказавшись от своей фирменной комбинационной игры. Но даже при этом моменты у ворот гостей периодически возникали. И если бы тот же Алекс Тейшейра был более удачлив в начале встречи, когда вышел один на один с голкипером соперника, игра могла сложиться совсем по-другому.

Постоянные забросы мяча на чужую половину поля и навесы в штрафную соперника – не фирменная игра «Шахтера», а лишний козырь в колоду оппонента. А он в этот вечер был достаточно хорош. Нужно отметить, что по ходу сезона, клуб из Бильбао превратился из довольно слабенького оппонента, который умудрился проиграть в сентябре даже БАТЭ, в весьма боеспособный сыгранный коллектив. В последние месяц-два баски серьезно прибавили, постепенно поднимаются в турнирной таблице чемпионата Испании и все больше напоминает ту мощную команду, которая великолепно провела прошлый сезон. И хорошо, что «Атлетик» раскочегарился уже тогда, когда все шансы на выход из группы были потеряны. Иначе «Шахтер» в этом групповом турнире столкнулся бы с куда более серьезными проблемами.

Впрочем, даже несмотря на возросшую силу «Атлетика» и инертность горняков, в концовке встречи украинская команда заметно прибавила и полностью переигрывала соперника. Как минимум, от ничьей, испанцев спасли Фортуна и… арбитр матча, почему-то не назначивший очевидный пенальти за игру рукой сразу двумя футболистами «Атлетика» в эпизоде на 89-й минуте.

Из положительных моментов стоит отметить и то, что ведущие игроки донецкой команды технично сбросили «балласт» в виде желтых карточек. Перед матчем с «Атлетиком» три игрока «Шахтера» имели в пассиве максимум предупреждений. И любая полученная желтая карточка приводила к автоматической дисквалификации на следующую игру. Когда стало понятно, что первое место горнякам уже не светит, все они получили предупреждения - Срна, Кучер и Луис Адриано. Причем сделали это достаточно технично, так, что и не придерешься (УЕФА за такие вещи в последнее время серьезно наказывает). Теперь на матчи плей-офф ключевые игроки команды выйдут после отбытия дисквалификации в игре с «Порту» «чистыми».

«Днепр» - бороться до последнего

Наверное, это был лучший матч «Днепра» с тех пор, как команду возглавил Мирон Маркевич. «Днепр» удивил на миланском стадионе «Сан-Сиро» в тот самый момент, когда от команды этого меньше всего ждали. Жаль только, что отличный матч в исполнении «Днепра» не принес ему ни одного зачетного очка – поражение от «Интера» со счетом 1:2.

Главный тренер выставил на игру против итальянского гранда откровенно оборонительный состав. Но, несмотря на это, команда не только отбивалась большими силами, но и смело шла вперед, отвечая «Интеру» ударом на удар.

Справедливости ради стоит отметить, что и «Интер» играл не в полную силу. Его состав существенно отличался от того, который в минувшее воскресенье играл в дерби с «Миланом». Тренер Роберто Манчини только знакомится со своей новой командой. Но это никак не умаляет заслуг «Днепра».

Ключевым моментом поединка стал злосчастный пенальти, который не сумел реализовать Евгений Коноплянка при счете 1:0 в пользу украинского клуба. Не факт, что по такой игре, при счете 0:2 «Интер» сумел бы спасти даже ничью, не говоря уже о победе.

К слову, это уже второй пенальти в этом групповом турнире, который не забили футболисты «Днепра». Первый был в гостевом матче против французского «Сент-Этьена» (0-0), когда с 11-метровой отметки промахнулся Никола Калинич. И приходится констатировать факт, что если бы не эти промахи, выйти из группы в плей-офф «Днепру» было бы значительно проще.

Возвращаясь же к игре с «Интером» стоит отметить, что украинский клуб и после нереализованного пенальти регулярно создавал остроту у ворот Самира Хандановича. «Днепр» мог удвоить преимущество, мог выйти вперед уже когда соперник сравнял счет (1:1), наконец, мог избежать поражения при 1:2. Но команду, в который раз, подвела реализация моментов. В отличие от хозяев, которые, как и положено гранду, сыграли на классе. «Интер» провел в атаке не так много времени, но зато сделал это с максимальной эффективностью.

Говоря о шансах «Днепра» на попадание в плей-офф стоит отметить, что даже после поражения от «Интера» они вполне реальны. Правда, обыграть «Сент-Этьен» в этом групповом турнире пока не смог никто – 5 ничьих с общей разницей забитых и пропущенных голов 2:2. Даже забить «Сент-Этьену» хотя бы один гол является предельно сложной задачей. А с той реализацией, которую демонстрирует «Днепр» – и подавно.

Впрочем, игра против «Интера» наводит на оптимистический лад. Мирон Маркевич никогда не относился к когорте тех специалистов, которые могут обеспечить быстрый результат. Он работает в долгую, выстраивая командную игру шаг за шагом. И именно сейчас есть надежда, что «Днепр» уже сдвинулся с мертвой точки. Возможно, игра с «Интером» станет тем переломным моментом, после которого взращенные зерна наконец-то начнут приносить свои плоды.

«Динамо» - победа на классе

Киевское «Динамо» одержало во всех смыслах «дежурную» победу. В успехе команды над более чем скромным португальским «Риу Аве» (2:0) никто не сомневался, а любой другой результат стал бы настоящей сенсацией. Другое дело, что эта победа могла обеспечить команде досрочное 1-е место в группе, если бы датский «Ольборг» и румынская «Стяуа» сыграли вничью. Но датчане победили (1:0) и судьба первого места будет решаться в последнем туре. Тем не менее, путевка в 1/16 финала у «Динамо» уже в кармане.

Между тем, победа над португальцами была далеко не легкой. В первом тайме киевляне так и не смогли преодолеть массированную оборону соперника, хотя моментов у его ворот возникало множество. И лишь после перерыва огромное преимущество хозяев поля в классе нашло отражение на табло. Кстати, после перерыва португальцы «раскрылись», что существенно помогло «Динамо». Хотя и вратарь киевлян Александр Шовковский вступал в игру неоднократно.

Большинство из нереализованных моментов упустил Артем Кравец, который, как и Роман Зозуля, не может забить уже достаточно давно. Каждый из них очень активен и старателен на поле. Но есть еще такое понятие, как класс. Его обоим игрокам явно не хватает. И более серьезные соперники за такую расточительность будут обязательно наказывать киевлян. В этом плане вселяет определенную надежду возвращение в строй после травмы Демьерси Мбокани. Надежду на то, что в атаке у Сергея Реброва появятся хоть какие-то варианты.

В любом случае, перспективы «Динамо» в нынешнем евросезоне выглядят довольно любопытно. Сергей Ребров вдохнул в команду новую жизнь, игроки хорошо мотивированы, они голодны до побед и с удовольствием принимают требования тренерского штаба. А поскольку уровень конкуренции в Лиге Европы невелик и большинство команд рассматривают этот турнир как второстепенный, такие мотивированные коллективы, как «Динамо», вполне могут пройти достаточно далеко.

Что касается борьбы за 1-е место в групповом турнире, то если «Риу Аве» не проиграет «Ольборгу» в родных стенах, «Динамо» гарантированно займет 1-е место. Если же датчане выиграют в последнем туре, то киевлян устроит ничья в игре против «Стяуа» в Бухаресте.

Как и в Лиге чемпионов, первое место на групповом этапе ЛЕ дает преимущество своего поля в 1/16 финала. Соперниками победителей групп станут либо обладатели вторых мест, либо неудачники Лиги чемпионов. Восемь команд, занявших третьи места в группах ЛЧ, будут разбиты на две четверки, согласно клубному рейтингу УЕФА. Клубы сильнейшей четверки сыграют с обладателями вторых мест в группах ЛЕ, а слабейшие команды – с победителями групп.

«Металлист» - вновь проиграл в концовке

Харьковский «Металлист» потерпел в Стамбуле очередное, уже пятое подряд поражение на групповой стадии – 1:3 от «Трабзонспора». И снова харьковчан не хватило на концовку встречи. Если бы футбольный матч продолжался, скажем, 70 минут, четырех из пяти поражений команда Игоря Рахаева вполне могла бы избежать.

Шансы на выход из группы «Металлист» потерял уже давно. Команда ехала в Трабзон с целью «громко хлопнуть дверью». Оставить о себе хоть сколь-нибудь положительные впечатления в Европе. К сожалению, на равных борясь с соперником на протяжении всего матча, харьковчане вновь оступились, пропустив за 10 минут два гола.

Последний шанс взять в групповом турнире хоть какие-то очки представится команде через две недели. В заключительном туре харьковчане во Львове примут бельгийский «Локерен». Как и у «Металлиста», у соперника уже нет шансов подняться выше 3-го места в турнирной таблице. Евросезон для бельгийцев завершен досрочно. Но, если команда из Локерена по ходу турнира набрала 7 очков (2 победы и 1 ничья) и удовлетворила свое самолюбие, то харьковчане еще ни разу себя не проявили.

Стоит надеяться, что харьковчанам невольно поможет и соперник. Утрата мотивации, помноженная на отсутствие своих болельщиков (матч пройдет на поле соперника) должна подействовать на «Локерен» в психологическом плане. Команда не будет бороться из последних сил, а «Металлист» этим воспользуется и все же добудет столь необходимые в плане имиджа очки. К тому же, судя по выступлениям харьковчан в нынешнем сезоне, в отечественной Премьер-лиге, что-то подсказывает, что матч с «Локереном» станет последним для команды в еврокубках на многие годы вперед…

Кирилл Стадниченко