"Шахтер" еще перед матчем с "Атлетик" стал участником 1/8 финала Лиги чемпионов / Фото УНИАН

Украина в еврокубках: успешная борьба за плей-офф

16:12, 28 ноября 2014
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На этой неделе состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы, по итогам которых две украинские команды гарантировали себе продолжение борьбы за трофеи весной – в матчах плей-офф.

"Шахтер" еще перед матчем с "Атлетик" стал участником 1/8 финала Лиги чемпионов / Фото УНИАН

Донецкий «Шахтер» еще перед началом своего матча с испанским «Атлетик» из Бильбао стал участником 1/8 финала Лиги чемпионов. Произошло это благодаря очередному разгромному поражению белорусского БАТЭ. На сей раз, от португальского «Порту» - 0:3. А, спустя два дня, болельщиков порадовало уже киевское «Динамо», одолевшее аутсайдера своей группы португальский «Риу Аве» (2:0) и одержавшее, тем самым, четвертую победу в пяти матчах группового турнира.

Наконец, до последнего тура на 2-е место в групповом турнире и выход в плей-офф будет претендовать днепропетровский «Днепр». Правда, продолжение соревнований весной днепропетровцам не гарантирует даже собственная победа над французским «Сент-Этьеном». Украинский клуб будет зависеть также от результата игры в Баку «Карабах» - «Интер», где совершенно немотивированный итальянский клуб должен не проиграть азербайджанцам.     

«Шахтер» - горечь поражения на фоне радости плей-офф

Полноценного удовлетворения от завоевания путевки в плей-офф болельщики горняков, да и сама команда, так и не получили. Горняки проиграли испанскому «Атлетик» со счетом 0:1.

Открытая тренировка "Шахтера" / Фото УНИАН

После решения главной задачи оставалась еще одна, не менее важная. «Шахтеру» нужно было выигрывать у «Атлетик», чтобы сохранить шансы в борьбе за первое место в группе. Победа в группе дает существенные привилегии при жеребьевке. Обладатели первых мест в 1/8 финала встречаются с командами, занявшими 2-е места в своих квартетах. При этом ответные матчи двухраундового противостояния они проводят дома.

Но «Шахтер» проиграл и вне зависимости от результата последней игры группового этапа с «Порту» займет второе место в группе. Эта игра теперь вообще ничего не решает ни для одной из противоборствующих сторон и станет своеобразным спаррингом в рамках официального турнира, где возможны эксперименты с составами и прочие, сопутствующие обычным товарищеским играм, атрибуты. А вот шансы «Шахтера» заполучить в соперники по плей-офф «Баварию», «Реал» или «Челси» очень велики. Кто-то скажет, что та же «Барселона» вполне может финишировать второй, но среди обладателей вторых мест концентрация «непроходимых» соперников далеко не столь велика. В общем, за звание победителя группы стоило побороться...

Основной причиной домашнего поражения от «Атлетика» Мирча Луческу назвал недостаточную мотивацию своих футболистов. Дело в том, что матч между БАТЭ и «Порту» начинался в 19:00, тогда как «Шахтер» и «Атлетик» начали игру в традиционные для ЛЧ 21:45. И после финального свистка игры в Борисове стало окончательно ясно, что «Шахтер» уже в плей-офф. Именно этот нюанс, по версии Луческу, расслабил его подопечных. Наставник «Шахтера»  сетовал на то, что оба матча не проходили одновременно.

«Атлетику» удалось заставить горняков играть в несвойственный для себя футбол. Прессинг в исполнении басков был очень эффективным, из-за чего хозяева были вынуждены играть в длинный пас, практически отказавшись от своей фирменной комбинационной игры. Но даже при этом моменты у ворот гостей периодически возникали. И если бы тот же Алекс Тейшейра был более удачлив в начале встречи, когда вышел один на один с голкипером соперника, игра могла сложиться совсем по-другому.

Постоянные забросы мяча на чужую половину поля и навесы в штрафную соперника – не фирменная игра «Шахтера», а лишний козырь в колоду оппонента. А он в этот вечер был достаточно хорош. Нужно отметить, что по ходу сезона, клуб из Бильбао превратился из довольно слабенького оппонента, который умудрился проиграть в сентябре даже БАТЭ, в весьма боеспособный сыгранный коллектив. В последние месяц-два баски серьезно прибавили, постепенно поднимаются в турнирной таблице чемпионата Испании и все больше напоминает ту мощную команду, которая великолепно провела прошлый сезон. И хорошо, что «Атлетик» раскочегарился уже тогда, когда все шансы на выход из группы были потеряны. Иначе «Шахтер» в этом групповом турнире столкнулся бы с куда более серьезными проблемами.

Впрочем, даже несмотря на возросшую силу «Атлетика» и инертность горняков, в концовке встречи украинская команда заметно прибавила и полностью переигрывала соперника. Как минимум, от ничьей, испанцев спасли Фортуна и… арбитр матча, почему-то не назначивший очевидный пенальти за игру рукой сразу двумя футболистами «Атлетика» в эпизоде на 89-й минуте.

Из положительных моментов стоит отметить и то, что ведущие игроки донецкой команды технично сбросили «балласт» в виде желтых карточек. Перед матчем с «Атлетиком» три игрока «Шахтера» имели в пассиве максимум предупреждений. И любая полученная желтая карточка приводила к автоматической дисквалификации на следующую игру. Когда стало понятно, что первое место горнякам уже не светит, все они получили предупреждения - Срна, Кучер и Луис Адриано. Причем сделали это достаточно технично, так, что и не придерешься (УЕФА за такие вещи в последнее время серьезно наказывает). Теперь на матчи плей-офф ключевые игроки команды выйдут после отбытия дисквалификации в игре с «Порту» «чистыми».

«Днепр» - бороться до последнего

Наверное, это был лучший матч «Днепра» с тех пор, как команду возглавил Мирон Маркевич. «Днепр» удивил на миланском стадионе «Сан-Сиро» в тот самый момент, когда от команды этого меньше всего ждали. Жаль только, что отличный матч в исполнении «Днепра» не принес ему ни одного зачетного очка – поражение от «Интера» со счетом 1:2.

Днепр - Интер / Фото УНИАН

Главный тренер выставил на игру против итальянского гранда откровенно оборонительный состав. Но, несмотря на это, команда не только отбивалась большими силами, но и смело шла вперед, отвечая «Интеру» ударом на удар.

Справедливости ради стоит отметить, что и «Интер» играл не в полную силу. Его состав существенно отличался от того, который в минувшее воскресенье играл в дерби с «Миланом». Тренер Роберто Манчини только знакомится со своей новой командой. Но это никак не умаляет заслуг «Днепра».

Ключевым моментом поединка стал злосчастный пенальти, который не сумел реализовать Евгений Коноплянка при счете 1:0 в пользу украинского клуба. Не факт, что по такой игре, при счете 0:2 «Интер» сумел бы спасти даже ничью, не говоря уже о победе.

К слову, это уже второй пенальти в этом групповом турнире, который не забили футболисты «Днепра». Первый был в гостевом матче против французского «Сент-Этьена» (0-0), когда с 11-метровой отметки промахнулся Никола Калинич. И приходится констатировать факт, что если бы не эти промахи, выйти из группы в плей-офф «Днепру» было бы значительно проще.

Возвращаясь же к игре с «Интером» стоит отметить, что украинский клуб и после нереализованного пенальти регулярно создавал остроту у ворот Самира Хандановича. «Днепр» мог удвоить преимущество, мог выйти вперед уже когда соперник сравнял счет (1:1), наконец, мог избежать поражения при 1:2. Но команду, в который раз, подвела реализация моментов. В отличие от хозяев, которые, как и положено гранду, сыграли на классе. «Интер» провел в атаке не так много времени, но зато сделал это с максимальной эффективностью.

Говоря о шансах «Днепра» на попадание в плей-офф стоит отметить, что даже после поражения от «Интера» они вполне реальны. Правда, обыграть «Сент-Этьен» в этом групповом турнире пока не смог никто – 5 ничьих с общей разницей забитых и пропущенных голов 2:2. Даже забить «Сент-Этьену» хотя бы один гол является предельно сложной задачей. А с той реализацией, которую демонстрирует «Днепр» – и подавно.

Впрочем, игра против «Интера» наводит на оптимистический лад. Мирон Маркевич никогда не относился к когорте тех специалистов, которые могут обеспечить быстрый результат. Он работает в долгую, выстраивая командную игру шаг за шагом. И именно сейчас есть надежда, что «Днепр» уже сдвинулся с мертвой точки. Возможно, игра с «Интером» станет тем переломным моментом, после которого взращенные зерна наконец-то начнут приносить свои плоды.

«Динамо» - победа на классе

Киевское «Динамо» одержало во всех смыслах «дежурную» победу. В успехе команды над более чем скромным португальским «Риу Аве» (2:0) никто не сомневался, а любой другой результат стал бы настоящей сенсацией. Другое дело, что эта победа могла обеспечить команде досрочное 1-е место в группе, если бы датский «Ольборг» и румынская «Стяуа» сыграли вничью. Но датчане победили (1:0) и судьба первого места будет решаться в последнем туре. Тем не менее, путевка в 1/16 финала у «Динамо» уже в кармане.

Динамо / Фото УНИАН

Между тем, победа над португальцами была далеко не легкой. В первом тайме киевляне так и не смогли преодолеть массированную оборону соперника, хотя моментов у его ворот возникало множество. И лишь после перерыва огромное преимущество хозяев поля в классе нашло отражение на табло. Кстати, после перерыва португальцы «раскрылись», что существенно помогло «Динамо». Хотя и вратарь киевлян Александр Шовковский вступал в игру неоднократно.

Большинство из нереализованных моментов упустил Артем Кравец, который, как и Роман Зозуля, не может забить уже достаточно давно. Каждый из них очень активен и старателен на поле. Но есть еще такое понятие, как класс. Его обоим игрокам явно не хватает. И более серьезные соперники за такую расточительность будут обязательно наказывать киевлян. В этом плане вселяет определенную надежду возвращение в строй после травмы Демьерси Мбокани. Надежду на то, что в атаке у Сергея Реброва появятся хоть какие-то варианты.

В любом случае, перспективы «Динамо» в нынешнем евросезоне выглядят довольно любопытно. Сергей Ребров вдохнул в команду новую жизнь, игроки хорошо мотивированы, они голодны до побед и с удовольствием принимают требования тренерского штаба. А поскольку уровень конкуренции в Лиге Европы невелик и большинство команд рассматривают этот турнир как второстепенный, такие мотивированные коллективы, как «Динамо», вполне могут пройти достаточно далеко.

Что касается борьбы за 1-е место в групповом турнире, то если «Риу Аве» не проиграет «Ольборгу» в родных стенах, «Динамо» гарантированно займет 1-е место. Если же датчане выиграют в последнем туре, то киевлян устроит ничья в игре против «Стяуа» в Бухаресте.

Как и в Лиге чемпионов, первое место на групповом этапе ЛЕ дает преимущество своего поля в 1/16 финала. Соперниками победителей групп станут либо обладатели вторых мест, либо неудачники Лиги чемпионов. Восемь команд, занявших третьи места в группах ЛЧ, будут разбиты на две четверки, согласно клубному рейтингу УЕФА. Клубы сильнейшей четверки сыграют с обладателями вторых мест в группах ЛЕ, а слабейшие команды – с победителями групп.

«Металлист» - вновь проиграл в концовке

Харьковский «Металлист» потерпел в Стамбуле очередное, уже пятое подряд поражение на групповой стадии – 1:3 от «Трабзонспора». И снова харьковчан не хватило на концовку встречи. Если бы футбольный матч продолжался, скажем, 70 минут, четырех из пяти поражений команда Игоря Рахаева вполне могла бы избежать.

Металлист / Фото УНИАН

Шансы на выход из группы «Металлист» потерял уже давно. Команда ехала в Трабзон с целью «громко хлопнуть дверью». Оставить о себе хоть сколь-нибудь положительные впечатления в Европе. К сожалению, на равных борясь с соперником на протяжении всего матча, харьковчане вновь оступились, пропустив за 10 минут два гола.

Последний шанс взять в групповом турнире хоть какие-то очки представится команде через две недели. В заключительном туре харьковчане во Львове примут бельгийский «Локерен». Как и у «Металлиста», у соперника уже нет шансов подняться выше 3-го места в турнирной таблице. Евросезон для бельгийцев завершен досрочно. Но, если команда из Локерена по ходу турнира набрала 7 очков (2 победы и 1 ничья) и удовлетворила свое самолюбие, то харьковчане еще ни разу себя не проявили.

Стоит надеяться, что харьковчанам невольно поможет и соперник. Утрата мотивации, помноженная на отсутствие своих болельщиков (матч пройдет на поле соперника) должна подействовать на «Локерен» в психологическом плане. Команда не будет бороться из последних сил, а «Металлист» этим воспользуется и все же добудет столь необходимые в плане имиджа очки. К тому же, судя по выступлениям харьковчан в нынешнем сезоне, в отечественной Премьер-лиге, что-то подсказывает, что матч с «Локереном» станет последним для команды в еврокубках на многие годы вперед…

Кирилл Стадниченко

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