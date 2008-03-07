Объявлен конкурс на лучший проект реконструкции НСК «Олимпийский»

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта объявило открытый архитектурный конкурс по определению лучшего проектного предложения относительно реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Как сообщает министерство, конкурс проводится в соответствии со ст. 6 Закона Украины «Об архитектурной деятельности», постановлением Кабинета министров от 25 ноября 1999 года № 2137 «Об утверждении Порядка проведения архитектурных и градостроительных конкурсов», постановлением Кабинета министров от 27 февраля 2008 года № 124 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению лучшего проектного предложения относительно реконструкции НСК «Олимпийский», а также приказом Министерства по делам семьи, молодежи и спорта от 7 марта 2008 года № 899 «Об объявлении конкурса».

Как сообщал УНИАН, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО отмечал, что порядок проведения конкурса и требования к участникам и проекту разрабатывались специалистами Минсемьимолодежспорта совместно со всеми заинтересованными ведомствами и организациями. Главными критериями проекта определены соответствие требованиям безопасности УЕФА и возможность реализовать проект в установленные сроки.

По словам министра, к конкурсу будут допущены как украинские, так и иностранные компании, которые имеют опыт строительства арен такого класса.

В состав жюри войдут специалисты по архитектуре, спортивные функционеры и другие лица, которые могут выступить экспертами при оценке проектов.

Предварительные сроки проведения конкурса были определены в пределах одного месяца.