Международная теннисная Премьер-лига IPTL, 2-й тур: видео онлайн-трансляция

В пятницу в Маниле (Филиппины) стартовала серия престижных коммерческих турниров Международная теннисная Премьер-лига, которая продлится до 13 декабря.

В четырех странах Азии (Филиппины, Сингапур, Индия и ОАЭ) пройдут матчи с участием четырех команд, составленных из звезд мирового тенниса, сообщает официальный сайт IPTL.

В разгар сезона отпусков, когда теннисный год только завершился, коммерческий турнир с участием сильнейших игроков мира является единственной возможностью для любителей тенниса увидеть всех звезд в деле. А призовой фонд турнира - 24 млн. долларов США - превосходит фонд любого соревнования серии "Большого шлема", включая самый знаменитый в мире Уимблдонский турнир.

В составах четырех команд - "Манила Мевэрикс", "Сингапур Сламмерс", "Микромакс Индиан" и "ОАЭ Роялс" - будут представлены игроки элиты как мужского, так и женского рейтингов. Из лучших теннисистов-мужчин в турнире примут участие Новак Джокович, Роджер Федерер, Энди Маррей, Марин Чилич, Томаш Бердых, Жо-Вилфрид Цонга и Гаэль Монфис. Женскую часть команд составят Серена Уильямс, Мария Шарапова, Ана Иванович, Эжени Бушар и Каролина Возняцки. Кроме того, в составах команд широко представлены звезды прошлых лет, прославленные ветераны - Ллейтон Хьюитт, Патрик Рафтер, Андре Агасси, Пит Сампрас, Горан Иванишевич, Карлос Мойя и Фабрис Санторо.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матчей первого этапа соревнований в Маниле в субботу и воскресенье - 29-30 ноября.

Начало матчей в 11.00 и 15.15.