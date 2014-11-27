Экс-игрок "Шахтера" проведет месяц во французской тюрьме за удар головой соперника

Об этом сообщает Football.ua со ссылкой на L'Equipe.

Прокурор требовал для Брандао восемь месяцев условно, но суд решил иначе.

У Брандао есть право на апелляцию, но его адвокат Ольвье Мартен сообщил, что вероятно футболист согласится с наказанием.

За Бастию в текущем сезоне Брандао сыграл только два матча. Французская лига за инцидент с Моттой дисквалифицировала бразильца на полгода.

Сам Брандао, объясняя свой поступок, утверждал, что во время матча соперник несколько раз провоцировал его оскорбляя как самого бразильца, так и членов его семьи.

Брандао выступал в составе донецкого "Шахтера" с 2002 по 2008 годы, выиграв с командой по 3 титула чемпиона Украины и обладателя Кубка Украины. С 2009 года он выступает во французском чемпионате успев поиграть уже в трех клубах - "Олимпике", "Сент-Этьене" и "Бастии".