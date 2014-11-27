Лига Европы, 5-й тур, "Интер" - "Днепр": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Милане состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Интернационале" примет днепропетровский "Днепр".

В этом матче сойдутся первая и третья команды группы F.

"Днепр" в нынешнем сезоне долгое время лидировал в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, а сейчас находится на 2-м месте, уступая только киевскому "Динамо", но опережая многолетнего лидера отечественного футбола донецкий "Шахтер". А в Лиге Европы команда борется за 2-е место в группе и выход в весеннюю часть турнира - 1/16 финала. Из четырех матчей команда выиграла 1 (у азербайджанского "Карабаха" - 2:1), дважды сыграв вничью и однажды проиграв. Единственное поражение команда потерпела именно от "Интера" уступив на своем поле в стартовом матче турнира со счетом 0:1.

В свою очередь, середняк итальянского чемпионата нынешнего сезона "Интер" (занимает непривычно низкое для себя 9-е место в таблице из 20 команд), в Лиге Европы весьма успешен, набрав в 4 матчах 8 очков. Команда лидирует в турнирной таблице группы. "Интер" выиграл два матча у "Днепра" и "Карабаха", дважды сыграв вничью с французским "Сент-Этьеном".

Победа в сегодняшнем матче важна для обеих команд. "Интеру" она позволит досрочно гарантировать себе не только выход в плей-офф, но и, вне зависимости от результатов игр последнего тура, занять 1-е место в группе. В свою очередь, "Днепр" борется за 2-е место и путевку в плей-офф.

На котировках букмекерских контор фаворитом сегодняшней игры считается "Интер". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,75 к 1, в то время как на ничью - 3,37 к 1, а на победу украинского клуба - 4,47 к 1.

Стартовые составы команд:

Интер: 1. Ханданович С., 5. Жуан Жесус, 5. Нагатомо, 22. Додо, 23. Раноккия, 13. Гуарин, 17. Кузманович, 18. Медель, 88. Эрнанес, 7. Освальдо, 9. Икарди.

Запасные: 30. Каррисо, 6. Андреолли, 14. Кампаньяро, 20. Оби, 44. Крхин, 8. Паласио, 97. Бонаццоли.

Днепр: 71. Бойко, 2. Влад, 3. Мазух, 14. Чеберячко, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 24. Лучкевич, 4. Кравченко С., 29. Ротань, 9. Калинич, 10. Коноплянка.

Запасные: 16. Лаштувка, 6. Лео Матос, 20. Бруно Гама, 28. Шахов, 89. Политыло, 99. Матеус, 11. Селезнев.