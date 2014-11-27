Сборная Украины по футболу опустилась на 7 строчек в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новую версию рейтинга для национальных команд, в котором сборная Украины опустилась с 19-го на 26-е место.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

За последний месяц команда Михаила Фоменко провела два матча с не самыми рейтинговыми оппонентами. Выиграв матч отбора Евро-2016 у команды Люксембурга (3:0), украинцы затем сыграли вничью в товарищеской игре с командой Литвы - 0:0.

Таким образом, на счету команды 854 балла и 26-е место в таблице. Украинцы, в частности, уступают командам Туниса, Кот-д`Ивуара и Греции. Вместе с тем, участник ЧМ-2014 сборная России и вовсе расположилась на 31-м месте.

В группе лидеров изменений не произошло. Шестерку сильнейших команд мира, как и прежде, составляют Германия (действующий чемпион мира), Аргентина, Колумбия, Бельгия, Нидерланды и Бразилия.

Как сообщал УНИАН, рейтинг ФИФА составляется ежемесячно. Следующая версия будет опубликована 18 декабря.