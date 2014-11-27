Платини намекнул, что Россия может потерять ЧМ-2018
01:30, 27 ноября 2014Спорт
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Президент УЕФА Мишель Платини не исключает, что состоится переголосование за право принимать ЧМ-2018 и ЧМ-2022 годов.
Платини не исключает, что будет переголосование по хозяина ЧМ-2018/ uefa.com
Платини не исключил такой возможности из-за обнародования отчета о расследовании процесса выбора стран-хозяев ЧМ - 2018 и ЧМ - 2022, сообщает xsport.ua.
"Я бы хотел, чтобы отчет был опубликован полностью, но в то же время это должно соответствовать правилам комитета по этике.
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Если будут выявлены какие-то нарушения при выборах, то надо будет провести новое голосование", - сказал Платини.
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