"Зенит" Тимощука выиграл у "Бенфики" (результаты Лиги чемпионов)

23:44, 26 ноября 2014
Спорт
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Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:0 

Лига чемпионов УЕФА / uefa.com

В среду состоялись 8 матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Зенит - Бенфика - 1:0

Байер - Монако - 0:1

Атлетико - Олимпиакос - 4:0

Мальме - Ювентус - 0:2

Лудогорец - Ливерпуль - 2:2

Базель - Реал Мадрид - 0:1

Андерлехт - Галатасарай - 2:0

Арсенал - Боруссия Д - 2:0 

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