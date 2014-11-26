"Зенит" Тимощука выиграл у "Бенфики" (результаты Лиги чемпионов)

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:0

В среду состоялись 8 матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Зенит - Бенфика - 1:0 Байер - Монако - 0:1 Атлетико - Олимпиакос - 4:0 Мальме - Ювентус - 0:2 Лудогорец - Ливерпуль - 2:2 Базель - Реал Мадрид - 0:1 Андерлехт - Галатасарай - 2:0 Арсенал - Боруссия Д - 2:0

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