"Зенит" Тимощука выиграл у "Бенфики" (результаты Лиги чемпионов)
23:44, 26 ноября 2014Спорт
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Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:0
Лига чемпионов УЕФА / uefa.com
В среду состоялись 8 матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Зенит - Бенфика - 1:0
Байер - Монако - 0:1
Атлетико - Олимпиакос - 4:0
Мальме - Ювентус - 0:2
Лудогорец - Ливерпуль - 2:2
Базель - Реал Мадрид - 0:1
Андерлехт - Галатасарай - 2:0
Арсенал - Боруссия Д - 2:0
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