Моуринью хочет «убить» Челси... в хорошем смысле

Жозе Моуринью признался, что в его планах - "убить" "Челси", когда он вернётся к тренерской карьере.

Бывший наставник "синих" очень хочет встретиться с командой в еврокубках в следующем сезоне и выбить её из розыгрыша.

"Если я буду играть с ними в Лиге Чемпионов, я хочу приехать и убить их - вот мой посыл", - сказал он.

Причем позже, чтобы прояснить ситуацию, Моуринью послал СМС журналисту Sky Sports News с объяснением.

"Убить" - имелось ввиду в хорошем, смешном смысле. Я люблю Челси и желаю им победы всегда. Но если я буду играть против них - пощады не ждите", - гласит послание португальца.

В то же время 45-летний португалец опроверг слухи о том, что он подписал предварительное соглашение с "Барселоной", но добавил, что готов вернуться к тренерской деятельности.

Несмотря на желание обыграть "Челси" в Европе в следующем сезоне, Моуринью сказал, что по-прежнему чувствует тесную связь с клубом. "Я по-прежнему ощущаю "Челси" как часть себя, "Челси" всегда будет в моём сердце, - заявил тренер. - Я ушёл из клуба и на протяжении пяти месяцев не сказал о нём плохого слова, и в будущем этого тоже не будет".

Кроме того Моуринью рассказал, что его отношения с владельцем клуба Романом Абрамовичем были хорошими в то время, когда он покидал клуб, в противоположность слухам о том, что причиной ухода стала его ссора с российским миллиардером.

"Кажется, я разговаривал с кем-то из клуба на прошлой неделе, - сказал он. - Я говорил с господином Абрамовичем и исполнительным директором Питером Кеньоном, ведь мы поддерживаем связь. Я говорил, что желаю им всего хорошего, желаю всегда преуспевать, всегда побеждать".

По материалам Football.ua,Chelsea-fc.ru