Двадцать защитников стали претендентами на попадание в сборную мира FIFA 2014 года

Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) огласила список из 20 защитников, которые претендуют на попадание в сборную мира по итогам 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба FIFA.

В сборную мира попадут 4 игрока из списка 20.

Список выглядит следующим образом: Давид Алаба (Австрия), Жером Боатенг (Германия), Филипп Лам (Германия) - все - "Бавария"; Жорди Альба (Испания), Дани Алвес (Бразилия), Хавьер Маскерано (Аргентина), Жерар Пике (Испания) - все - "Барселона"; Даниэль Карвахаль (Испания), Марсело (Бразилия), Пепе (Португалия), Серхио Рамос (Испания), Рафаэль Варан (Франция) - все - "Реал"; Давид Луис (Бразилия), Тьяго Силва (Бразилия) - оба - "ПСЖ"; Филипе Луис (Бразилия), Бранислав Иванович (Сербия) - оба - "Челси"; Диего Годин (Уругвай, "Атлетико"); Матс Хуммельс (Германия) - "Боруссия", Дортмунд; Венсан Компани (Бельгия), Пабло Сабалета (Аргентина) - оба - "Манчестер Сити".

Как сообщал УНИАН, ранее были объявлены пятерка претендентов на звание лучшего вратаря года. Кроме того, 28 ноября будут названы 15 номинантов-полузащитников, а 1 декабря - 15 нападющих.

Всего в символическую сборную войдут вратарь, 4 защитника, 3 полузащитника и 3 форварда. Символическая сборная лучших игроков мира 2014 года будет оглашена во время церемонии вручения "Золотого мяча-2014", которая состоится 12 января 2015 года.