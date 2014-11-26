"Днепр" отправился на матч Лиги Европы без двух ведущих игроков

Накануне игры команда снова не обошлась без потерь, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

Из-за дисквалификации в Италии не сыграет Роман Зозуля, а из-за травмы вынужден был остаться в Днепропетровске Джаба Канкава. Также не полетели в Милан Младен Бартулович, Владимир Полевой, Иван Стринич.

В отсутствие этих игроков делегация команды насчитывает 20 человек: вратари - Ян Лаштувка, Денис Бойко, Денис Шелихов; защитники - Александру Влад, Ондржей Мазух, Евгений Чеберячко, Дуглас, Валерий Лучкевич, Артем Федецкий; полузащитники - Сергей Кравченко, Евгений Коноплянка, Лео Матос, Бруно Гама, Евгений Шахов, Руслан Ротань, Сергей Политыло, Андрей Близниченко; нападающие - Никола Калинич, Евгений Селезнев, Матеус.

Матч "Интер" - "Днепр" состоится 27 ноября в Милане.

Сайт УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию игры.