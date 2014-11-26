Гандбольный "Мотор" сыграет в Лиге чемпионов с венгерским "Пик"

В этом матче сойдутся команды. занимающие 2-е и 4-е место в турнирной таблице.

После 4-х подряд поражений на старте Лиги чемпионов "Мотор" сумел вернуться в борьбу за место в четверке лучших команд группы и путевку во второй групповой раунд - Топ-16. Команда дважды подряд выиграла у швейцарского "Кадеттен", набрала 4 очка и вышла на 4-е место в группе. Более того, сейчас запорожцы могут реально рассчитывать даже на 3-е место в группе. После 6 туров соревнований в группе два явных лидера - польский "Виве Кельце" (12 очков) и венгерский "Пик" (10). У датского "Ольборга" 5 баллов, "Мотора" - 4, "Кадеттен" - 3 и французского "Дюнкерка" - 2.

«Что касается предстоящей домашней встречи с «Пик», то, несмотря на силу соперника, его тоже можно обыгрывать, - отметил лучший бомбардир «Мотора» в Лиге чемпионов Сергей Бурка. – По крайней мере поединок первого круга это показал. В Сегеде нам просто не хватило сил дожать оппонента, так как последняя четверть матча прошла не по нашему сценарию. Вице-чемпион Венгрии тем и силен, что проводит ровно все 60 минут. Словом, в Киеве выиграет тот, кто выдержит высокий темп на протяжении всей встречи».

Первый очный матч двух команд в Венгрии "Мотор" проиграл с минимальным счетом - 26:27.

В предстоящем поединке с соперником, который, к слову, в чемпионате Венгрии после 13 туров идет без осечек, уверенно возглавляя турнирную таблицу, «Мотору», как и в двух предыдущих матчах Лиги чемпионов, из-за болезни не сможет помочь центральный защитник Егор Евдокимов.

Обслуживать предстоящий матч будет словацкая бригада арбитров – Петер Бруновски и Владимир Канда.

Матч "Мотор" - "Пик" начнется в 18.00.