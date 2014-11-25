Лидер гандбольной сборной отказалась выступать за Украину

Об этом рассказал главный тренер национальной команды Леонид Ратнер изданию XSPORT, передает zaxid.net.

"Нам удалось собрать 18 человек, всех лучших, которые у нас есть в Украине и за рубежом, кроме Юлии Манагаровой, которая уже не будет выступать за нашу команду. Она была стержнем и лидером команды - эта потеря просто невосполнима", - сообщил тренер сборной.

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Как оказалось, гандболистка, которая выступает за российский клуб "Ростов-Дон", намерена поменять украинское гражданство на российское. Также сменить гражданство Украины на турецкое изъявила желание еще одна представительница сборной Украины по гандболу Ольга Ващук.