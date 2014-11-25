"Шахтер" проиграл в Лиге чемпионов "Атлетику" (результаты Лиги чемпионов)

Во Львове завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" принимал испанский "Атлетик" (Бильбао) и проиграл со счетом 0:1.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

В приблизительно равной игре, где команды редко создавали опасные моменты у ворот друг друга, все решил эпизод произошедший на 68-й минуте. Беньят Эчебаррия подал со штрафного во вратарскую, где Микель Сан-Хосе оказался один перед воротами и легким касанием ноги подправил мяч в сетку - 0:1.

В концовке "Шахтер" мог спастись, но на 90-й минуте судья не назначил явный пенальти за игру рукой защитниками в штрафной площади "Атлетика".

Таким образом, горняки не смогут побороться за 1-е место в группе. За тур до конца команда досрочно забронировала за собой 2-ю строчку в таблице и выход в плей-офф. У "Шахтера" 8 очков, в то время как у португальского "Порту" - 13. Идущий следом за горняками в таблице "Атлетик" набрал 4 балла, а БАТЭ (Борисов, Беларусь) - 3.

Лига чемпионов. 5-й тур.

ЦСКА - Рома - 1:1

БАТЭ - Порту - 0:3

Манчестер Сити - Бавария - 3:2

АПОЭЛ - Барселона - 0:4

ПСЖ - Аякс - 3:1

Шальке - Челси - 0:5

Шахтер - Атлетик - 0:1