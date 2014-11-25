Президиум ФФУ решил приостановить строительство спортивного манежа в Вышгороде

25 ноября Президиум Федерации футбола Украины решил приостановить строительство спортивного комплекса (крытого манежа) ФФУ для сборных команд в г. Вышгород Киевской области, в связи со сложной социально-экономической ситуацией в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Также Президиум решил вынести вопрос целесообразности этого строительства на рассмотрение Исполкома ФФУ с привлечением региональных федераций футбола.

Как сообщал УНИАН, в связи со строительством комплекса в Вышгороде мог прекратить свое существование один из крупнейших в стране центров подготовки юных футболистов, а 200 воспитанников местного ФК "Чайка" остались бы без возможности тренироваться. Манеж планировалось построить именно на месте стадиона, где проводит тренировки и матчи команды ФК "Чайка" всех возрастных категорий.