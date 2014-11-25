Экс-тренер сборной Украины по хоккею дисквалифицирован за бросок бутылкой воды в игрока

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал главного тренера астанинского хоккейного клуба «Барыс» Андрея Назарова на четыре матча регулярного чемпионата за недисциплинированное поведение.

На 1-й минуте проведенного 24 ноября 2014 года матча чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Барыс» после драки Дамира Рыспаева ("Барыс") и Александра Свитова ("Ак Барс") возник конфликт между Свитовым и главным тренером «Барыса» Назаровым. Во время словестной перепалки тренер кинул в сторону игрока бутылку с водой, за что был удален до конца игры.

Изучив инцидент, Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оставил без изменений малый скамеечный и дисциплинарный до конца игры штрафы (2+20 минут, правило 551 д «оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команд»), а также наложил на него дополнительную дисквалификацию на три игры. Учитывая предыдущий 20-минутный штраф, полученный Назаровым 17 сентября в матче «Адмирал» – «Барыс», специалист будет подвергнут автоматической дисквалификации на одну игру. Таким образом, дисквалификация Назарова составит 4 матча.

На Александра Свитова будет наложено наказание по правилу 528 д, пункт 2 «конфликт» – дисциплинарный до конца игры штраф (20 минут).

По итогам рассмотрения эпизода Континентальная хоккейная лига также приняла ряд решений. За нарушение требований подпункта 1.19 пункта 1 статьи 54 Спортивного регламента игроком «Ак Барса» Александром Свитовым и главным тренером «Барыса» Андреем Назаровым, допустившим действия, провоцирующие конфликтные ситуации на площадке и агрессивное поведение болельщиков, «Ак Барс» и «Барыс» подвергнуты штрафам в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, Лига предупреждает Андрея Назарова о том, что в случае повторения подобных нарушений к нему может быть применено наказание в виде спортивной корпоративной дисквалификации в соответствии с п.8 статьи 32 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Как сообщал УНИАН, в сезоне 2013/14 Андрей Назаров был главным тренером сборной Украины по хоккею и сильнейшей клубной команды страны - единственного представителя Украины в КХЛ - ХК "Донбасс" (Донецк). В сезоне 2014/15 "Донбасс" в связи со сложившейся ситуацией в Донецке взял "академически спортивный отпуск" с правом возвращения в лигу в сезоне 2015/16. На это же время все игроки команды и тренерский штаб имеют право заключать контракты с другими командами КХЛ.