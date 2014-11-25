Определены кандидаты на попадание в команду года УЕФА

Наряду с ветеранами Команды года - Криштиану Роналду, Лионелем Месси и Филиппом Ламом - в список кандидатов попали 16 потенциальных дебютантов символической сборной, сообщается на официальном портале Союза.

В списке претендентов на попадание в 14-ю по счету Команду года оказалось 40 футболистов, которые проявили себя наиболее ярко в своих клубах и сборных за последние 12 месяцев. Пользователям, которые могут выбрать тактическую расстановку на свой вкус, предложено определить лучших из 4 вратарей, 12 защитников, 12 полузащитников и 12 нападающих.

В список УЕФА входят:

Вратари - Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Тибо Куртуа (Бельгия, «Челси»), Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус»), Бету (Португалия, «Севилья»);

Защитники - Жером Боатенг (Германия), Мехди Бенатия (Марокко), Давид Алаба (Австрия), Филипп Лам (Германия) (все - «Бавария»), Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль (оба - Испания, «Реал»), Диего Годин (Уругвай), Миранда (Бразилия) (оба - «Атлетико»), Венсан Компани (Бельгия) Пабло Сабалета (Аргентина) (оба - «Манчестер Сити»), Матс Хуммельс (Германия, «Боруссия» Д), Эсекьель Гарай (Аргентина, «Зенит»);

Полузащитники -

Тони Кроос (Германия), Лука Модрич (Хорватия), Хамес Родригес (Колумбия) (все - «Реал»), Арьен Роббен (Голландия), Хаби Алонсо (Испания) (оба - «Бавария»), Иван Ракитич (Хорватия, «Барселона»), Коке (Испания, «Атлетико»), Марко Ройс (Германия, «Боруссия» Д), Поль Погба (Франция, «Ювентус»), Анхель Ди Мария (Аргентина, «Манчестер Юнайтед»), Яя Туре (Кот-д'Ивуар, «Манчестер Сити»), Арда Туран (Турция, «Атлетико»);

Нападающие - Гарет Бейл (Уэльс), Криштиану Роналду (Португалия), Карим Бензема (Франция) (все - «Реал»), Лионель Месси (Аргентина), Неймар (Бразилия) (оба - «Барселона»), Томас Мюллер (Германия), Роберт Левандовский (Польша) (оба - «Бавария»), Златан Ибрагимович (Швеция, «ПСЖ»), Диего Коста (Испания, «Челси»), Алексис Санчес (Чили, «Арсенал»), Хонатан Сориано (Испания, «Зальцбург»), Карлос Тевес (Аргентина, «Ювентус»).

Голосование болельщиков на сайте УЕФА также имеет свой оттенок благотворительности. Уже в восьмой раз игрок, собравший наибольшее число голосов, получит от УЕФА благотворительный чек на 100 000 евро, который будет передан в Международный комитет красного креста (МККК). В прошлом году подобной чести удостоился Филипп Лам - универсальный защитник стал одним из четырех представителей «Баварии» в Команде года-2013.