Катар обвинили в подкупе IAAF во время выборов места проведения ЧМ по легкой атлетике

15:29, 25 ноября 2014
Спорт
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Одним из спонсоров Международной федерации легкой атлетики явлется банк Qatar

Катар вновь обвинили в коррупции, теперь - в легкой атлетике / iaaf.org

Президент Королевской испанской федерации легкой атлетики Хосе Мария Одриосола выразил мнение, что победа столицы Катара Дохи в голосовании за право проведения чемпионата мира-2019 связана с коммерческим соглашением банка Qatar, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на insidethegames.biz. 

Банк Qatar подписал пятилетнее соглашение с IAAF, за которое организация получит 30 миллионов долларов. Кроме того, еще 7 миллионов будут направлены в 21 федерацию, которые испытывают нехватку легкоатлетических арен. Одриосола отметил, что сумму банк озвучил после крайнего срока, когда можно было делать подобные спонсорские предложения. 

Пресс-секретарь IAAF Ник Дэвис в свою очередь подчеркнул, что коммерческое предложение банка никак не повлияло на процедуру выборов.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Доха (Катар) была объявлена столицей Чемпионата мира-2019 по легкой атлетике. Помимо Барселоны и Дохи на проведение чемпионата мира-2019 также претендовал американский Юджин.

Ранее Катар также был вовлечен в коррупционный скандал из-за выборов страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу 2022 года. Впрочем, 14 ноября был опубликован отчет главы арбитражной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Ханса-Йохама Эккерта, который не нашел нарушений в процессе выборов Катара в качестве организатора ЧМ-2022.

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