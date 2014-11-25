Катар обвинили в подкупе IAAF во время выборов места проведения ЧМ по легкой атлетике

Президент Королевской испанской федерации легкой атлетики Хосе Мария Одриосола выразил мнение, что победа столицы Катара Дохи в голосовании за право проведения чемпионата мира-2019 связана с коммерческим соглашением банка Qatar, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на insidethegames.biz.

Банк Qatar подписал пятилетнее соглашение с IAAF, за которое организация получит 30 миллионов долларов. Кроме того, еще 7 миллионов будут направлены в 21 федерацию, которые испытывают нехватку легкоатлетических арен. Одриосола отметил, что сумму банк озвучил после крайнего срока, когда можно было делать подобные спонсорские предложения.

Пресс-секретарь IAAF Ник Дэвис в свою очередь подчеркнул, что коммерческое предложение банка никак не повлияло на процедуру выборов.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Доха (Катар) была объявлена столицей Чемпионата мира-2019 по легкой атлетике. Помимо Барселоны и Дохи на проведение чемпионата мира-2019 также претендовал американский Юджин.

Ранее Катар также был вовлечен в коррупционный скандал из-за выборов страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу 2022 года. Впрочем, 14 ноября был опубликован отчет главы арбитражной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Ханса-Йохама Эккерта, который не нашел нарушений в процессе выборов Катара в качестве организатора ЧМ-2022.