Катар обвинили в подкупе IAAF во время выборов места проведения ЧМ по легкой атлетике
Одним из спонсоров Международной федерации легкой атлетики явлется банк Qatar
Президент Королевской испанской федерации легкой атлетики Хосе Мария Одриосола выразил мнение, что победа столицы Катара Дохи в голосовании за право проведения чемпионата мира-2019 связана с коммерческим соглашением банка Qatar, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на insidethegames.biz.
Банк Qatar подписал пятилетнее соглашение с IAAF, за которое организация получит 30 миллионов долларов. Кроме того, еще 7 миллионов будут направлены в 21 федерацию, которые испытывают нехватку легкоатлетических арен. Одриосола отметил, что сумму банк озвучил после крайнего срока, когда можно было делать подобные спонсорские предложения.
Пресс-секретарь IAAF Ник Дэвис в свою очередь подчеркнул, что коммерческое предложение банка никак не повлияло на процедуру выборов.
Как сообщал УНИАН, 18 ноября Доха (Катар) была объявлена столицей Чемпионата мира-2019 по легкой атлетике. Помимо Барселоны и Дохи на проведение чемпионата мира-2019 также претендовал американский Юджин.
Ранее Катар также был вовлечен в коррупционный скандал из-за выборов страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу 2022 года. Впрочем, 14 ноября был опубликован отчет главы арбитражной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Ханса-Йохама Эккерта, который не нашел нарушений в процессе выборов Катара в качестве организатора ЧМ-2022.