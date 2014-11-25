Лиги чемпионов, 5-й тур, "Шахтер" - "Атлетик": видео онлайн-трансляция

В этой игре сойдутся команды. занимающие 2-е и 4-е места в таблице группы Н.

"Шахтер" начал выступления в нынешнем сезоне Лиги чемпионов с двух ничьих подряд. Команда сыграла 0:0 в Бильбао с "Атлетик" и 2:2 с португальским "Порту" во Львове. После этого последовали два разгрома белорусского БАТЭ со счетом 7:0 (в гостях) и 5:0 (дома). Таким образом, горняки набрали 8 очков, занимают второе место в группе и уже гарантировали себе место в плей-офф. Команда уступает в таблице только "Порту" - 13 очков, в то время как у идущего следом БАТЭ - 3 балла, "Атлетика" - 1.

"Атлетик", кроме домашней ничьей с "Шахтером", остальные три матча проиграл. БАТЭ обыграл испанский клуб на своем поле со счетом 2:1, а "Порту" - 2:1 дома и 2:0 в гостях.

Горняки уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов - 1/8 финала, независимо от результатов оставшихся игр. Вместе с тем, команда будет бороться за 1-е место в группе, дабы получить более удобного соперника и преимущество своего поля при жеребьевке первого раунда плей-офф. И "Шахтеру" необходимо побеждать не только сегодня, но и в заключительном туре, в гостевой игре с "Порту".

На котировках букмекерских контор в сегодняшнем матче явным фаворитом считается "Шахтер". На победу чемпиона Украины ставки принимаются с коэффициентом 1,62 к 1, в то время как на ничью - 3,59 к 1, а на победу "Атлетик" - 5,13 к 1.

Стартовые составы команд:

"Шахтер": 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 17. Фернандо, 29. Тейшейра, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адриано.

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 38. Кривцов, 10. Бернард, 11. Марлос, 8. Фред, 89. Дентиньо, 21. Гладкий.

"Атлетик" Б: 1. Ираисос, 6. Сан Хосе, 16. Эчейта, 24. Баленсиага, 7. Беньят Эчебария, 8. Итурраспе, 14. Сусаета, 17. Рико М., 10. де Маркос, 19. Муньяин, 21. Вигера.

Запасные: 13. Яго, 12. Бустинса, 15. Ираола, 5. Моран Э., 18. Гурпеги, 29. Унай, 20. Адурис.