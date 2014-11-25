Команда украинского легионера Лэня проиграла очередной матч чемпионата НБА

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

"Торонто", который на протяжении нынешнего сезона выиграл все матчи у команд Западной конференции (4-0), и на сей раз сумел одержать победу, прервав серию "Финикса" из четырех побед подряд. В этой игре канадская команда имела преимущество на протяжении трех четвертей, создав себе задел в 15 очков - 29:26, 25:22 и 27:18. Спурт "Финикса" в последней четверти был впечатляющим (23:34), но команде все равно не хватило 4 баллов для того чтобы, как минимум, сравнять счет.

Самым результативным игроком матча стал литовский центровой "Торонто" Йонас Валанчюнас, на счету которого 27 очков.

Игрок "Финикса" Лэнь за 20 минут проведенных на площадке набрал 2 очка (1 точный средний бросок из 4) очка, собрал 7 подборов (1 в нападении), сделал 1 перехват и получил 2 фола.

После этого поражения "Финикс" выбыл из восьмерки сильнейших команд Западной конференции. На счету команды 9 побед при 6 поражениях и 9-е место в таблице. Согласно регламенту НБА, по итогам регулярного первенства в плей-офф попадают по 8 лучших команд Восточной и Западной конференций.