УЕФА поблагодарил Киев за фантастический финал Лиги чемпионов

14:31, 27 мая 2018
Спорт
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Иллюстрация REUTERS

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Соответствующее сообщение разместили на официальной странице организации в Instagram.

"Спасибо Киеву за фантастический финал!", - сказано в подписи к видео.

‪Thanks to our fantastic #UCLfinal host city, Kyiv 👏👏👏‬

A post shared by UEFA (@uefa_official) on

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Теги: #УЕФА#финал Лиги чемпионов в Киеве