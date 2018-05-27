УЕФА поблагодарил Киев за фантастический финал Лиги чемпионов
14:31, 27 мая 2018Спорт
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Соответствующее сообщение разместили на официальной странице организации в Instagram.
Иллюстрация REUTERS
Европейский футбольный союз (УЕФА) поблагодарил Киев за проведение финала Лиги чемпионов.
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Соответствующее сообщение разместили на официальной странице организации в Instagram.
"Спасибо Киеву за фантастический финал!", - сказано в подписи к видео.
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