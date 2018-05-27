Выкрикивали "Динамо! Динамо!": в Киеве возле НСК "Олимпийский" спецназовцы задержали 18 провокаторов
01:25, 27 мая 2018Спорт
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В то же время Корищенко подчеркнул, что инцидентов с иностранными болельщиками пока удается избегать.
REUTERS
В Киеве у входа на НСК "Олимпийский" спецназовцы задержали 18 человек, которые провоцировали людей.
Об этом сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает "Громадське".
По данным правоохранителей, задержанные выкрикивали "Динамо! Динамо!" и провоцировали конфликты.
В то же время Корищенко подчеркнул, что инцидентов с иностранными болельщиками пока удается избегать.
В Киев на финал Лиги Чемпионов прибыли более 20,2 тысячи иностранцев.
Лишь 26 мая в столицу прибыли 43 чартерных рейса - 23 с болельщиками "Ливерпуля" и 20 с фанами "Реала"
Ранее в полиции заявляли, что на финал ЛЧ-2018 в Киев прибудет не менее 55 тыс. иностранных болельщиков.
В день финала Лиги чемпионов в Киеве за порядком следили 10 тысяч правоохранителей.
Сам матч завершился победой мадридского "Реала".
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