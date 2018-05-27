Порошенко сходил на финал Лиги Чемпионов (фото)

00:34, 27 мая 2018
Спорт
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Порошенко с иностранными коллегами на НСК Олимпийский / Твиттер

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"Вместе с королем Испании Хуаном Карлосом I, президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым будем болеть за классный футбол в сердце Украины", - написал Порошенко.

"Каким бы ни был результат, для нашей страны - это уже победа!", - добавил он.

Как известно, 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве прошел финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом". Испанцы победили англичан со счетом 3:1.

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