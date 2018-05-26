Ролан Гаррос-2018: Свитолина и другие претенденты на титул «королевы грунта»

Серия Большо шлема – четыре турнира, которые считаются самыми престижными в мировом теннисе, проводятся на разных покрытиях и имеют самый большой призовой фонд. Даже Итоговый чемпионат, который проводится раз в году – в концовке сезона – с участием 8 сильнейших игроков мира, не столь популярен и престижен. В эту серию входят «хардовые» Открытый чемпионат Австралии и США, «травяной» и самый престижный в мире знаменитый Уимблдонский турнир и, собственно, Ролан Гаррос.

Грунтовые корты парижского спорткомплекса, названного в честь знаменитого летчика времен Второй мировой войны, уже давно и прочно связаны с самыми большими надеждами отечественных теннисистов и их болельщиков. Именно здесь до финала турнира 1999 года доходил Андрей Медведев, где в упорнейшем пятисетовом поединке проиграл американцу Андре Агасси, именно здесь самый большие шансы на успех имеет нынешняя наша суперзвезда Элина Свитолина.

При этом, сейчас повторяется ситуация прошлого, 2017-го, года. Тогда, напомним, Свитолина выиграла турнир в Риме, обыграв в финале румынку Симону Халеп, находилась в отличной форме, но в четвертьфинале парижского турнира проиграла все той же Халеп. В этом году до стадии четвертьфинала еще очень далеко. Но титул победительницы в Риме украинка уже повторно завоевала. При этом, в финале она обыграла.. ту же самую Халеп. Параллельно, наша спортсменка защитила рейтинговые очки, осталась на 4-м месте в квалификации и стала одной из претенденток на титул первой ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос». Правда, для того, чтобы официально стать сильнейшей теннисисткой планеты – первым номером рейтинга WTA (Женской теннисной ассоциации), украинке недостаточно просто победить в Париже. Свитолина станет первой ракеткой мира только в том случае, если выиграет Ролан Гаррос, Халеп не дойдет до финала, а Возняцки покинет турнир до полуфинальной стадии. Пока же лучшим достижением в профессиональной карьере Свитолиной на турнирах Большого шлема является именно четвертьфинал в Париже-2017, где она проиграла Халеп.

За прошедший год украинка стала намного опытнее и «по-игроцки» мудрее. Украинка сохранила позиции в ТОПе мирового тенниса, чередовала неудачи с победами – как локальными, так и большими, вроде турнира в Риме, наконец, обрела характер игрока, с которым нужно считаться всем и в любой ситуации. Сейчас в мировом теннисе нет той соперницы и той стадии турнира, где украинка была бы явным аутсайдером. Даже в воображаемом финале Ролан Гаррос украинка точно не будет явным аутсайдером. Разумеется, она не будет и явным фаворитом на победу, но ждать большого преимущества в игре с ней, фавориту явно не придется.

Ряд букмекерских контор, принимая ставки на Ролан Гаррос накануне старта турнира определили явными фаворитами двух спортсменок – Свитолину и Халеп. Причем, одни дают им абсолютно равным коэффициенты, оставив соперниц далеко позади, другие – все же выделяют Халеп как фаворита номер один, учитывая тот факт, что Свитолина еще ни разу не выигрывала турниры Большого шлема и вообще выступает достаточно нестабильно. Впрочем, вспомним, что на турнире в Риме, который многие называют «генеральной репетицией перед Парижем», выиграла именно Элина.

Кстати, прошлогодний Ролан Гаррос сенсационно выиграла Елена Остапенко из Латвии. Для тогда 19-летней спортсменки это был настоящий прорыв, а для всех остальных – самая большая сенсация турнира. Та победа для Остапенко остается единственной в Шлемах на данный момент. Спустя три недели на Уимблдоне она вылетела в четвертьфинале, а осенью на Открытом чемпионате США – уже в третьем круге. Да и на турнирах серии WTA она выступает более чем посредственно, выиграв за карьеру лишь… один титул. На турнире в Сеуле (Южная Корея) в сентябре 2017 года она победила в решающем матче Беатрис Адда Майю из Бразилии. Кроме того, четырежды играла в финалах соревнований женского Тура, но все четыре решающих матча проиграла. Более, значимых достижений у нее нет.

Впрочем, сказать, что у этого турнира будет только две теннисистки-фаворитки тоже нельзя. Во-первых, из-за нестабильности Элины, во вторых - из-за непредсказуемости женского тенниса в целом. Уже давно прошли те времена, когда на мировых кортах единолично господствовали Мартина Навратилова, Штеффи Граф, Моника Селеш, или сестры Уильямс. Одного фаворита нет и близко, и даже быть не может. Например, на титул первой ракетки мира, по итогам Ролан Гаррос, в той или иной мере, претендует сразу шесть спортсменок. Неслыханная история по меркам старого – классического – тенниса.

Что же, тем интереснее будет Ролан Гаррос-2018. Неожиданности нас могут подстерегать в любом матче. А то, что одной из фавориток является Свитолина, будет приятно греть душу и необычайно волновать отечественных любителей тенниса в ближайшие две недели.

А вот в мужском турнире время, кажется, застыло на середине «нулевых» годов нового века. Как и десять лет назад, в фаворитах все те же – испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. При этом, в последний раз они поменялись местами в рейтинге, буквально, в минувший понедельник – за неделю до старта Открытого чемпионата Франции. Надаль сместил Федерера с первой на вторую позицию.

Это неудивительно, ведь Надаль признанный мастер «тягучей» игры на грунте. В то время, как коронкой Федерера всегда были быстрая трава и хард. Заметно поправив свое положение на серии грунтовых турниров, Надаль и возглавил рейтинг. И тут сомнений практически быть не может. Победитель турнира в Риме Рафаэль Надаль защитит звание первой ракетки мира и в Париже, где он явный фаворит. А заодно и выиграет очередной Шлем в своей карьере.

Многолетнее доминирование дуэта с периодическими вкраплениями в него то серба Новака Джоковича, то еще какого-нибудь совсем случайного персонажа уже давно стали притчей во языцех. Ну нет в мире других теннисистов, готовых сражаться на равных, или стабильно побеждать ветеранов. Вот хоть убей – их просто нет. В Риме испанец в финальном матче обыграл Александра Зверева из Германии. Тот сейчас идет в рейтинге на 3-м месте. Четвертой ракеткой мира является еще один теннисист ТОП-уровня хорват Марин Чилич. Но сказать, что они могут составить конкуренцию Надалю, просто язык не поворачивается. Фдереру – с учетом его возраста и особенностей игры на грунте – еще да. И, скорее всего, швейцарский ветеран не дойдет до решающей игры в Париже, финала. Но вот спорить с Надалем, как было некому 10 лет назад (Федерер тоже практически всегда проигрывал испанцу на грунте), так и некому сейчас.

Турнир в Париже продлится 15 дней – с воскресенья по воскресенье. И это тоже его особенность. Обычно, соревнования Большого шлема длятся ровно две недели – с понедельника по воскресенье. Но, несколько лет назад организаторы соревнований в столице Франции решили, что лишний выходной день и связанные с ним коммерческие заработки (реализация билетов, выручка от сувенирной продукции, фуд-корта и пр.) совсем не помешает. Разумеется, они были правы. Вот только чопорные англичане, блюдущие традиции как «священную корову» никак не хотят идти в ногу со временем. Уимблдон, был и будет начинаться в понедельник. Равно как и другие турниры Большого шлема.

Кирилл Стадниченко