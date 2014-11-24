Скрипник продлил контракт с "Вердером" до конца сезона 2016/17 - Bild

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Sport Вild.

Тренер настолько успешно дебютировал в роли наставника главной команды клуба из Бремена, что руководство клуба не только подписало новый контракт, но и существенно увеличило зарплату специалиста. По данным издания, жалованье выросло в четыре раза - со 150 тыс. евро в год до 600 тыс.

Как сообщал УНИАН Скрипник возглавил "Вердер" в конце октября, сменив на тренерском посту Робина Дутта. Под руководством украинца команда из Бремена выиграла три матча подряд - два в Бундеслиге и один в Кубке Германии. Правда. накануне команда впервые проиграла под руководством украинца. 23 ноября "Вердер" уступил в игре Бундеслиги в гостях "Гамбургу" со счетом 0:2.

Воспитанник запорожского футбола Скрипник (в Украине выступал за "Металлург" и днепропетровский "Днепр"), будучи игроком с 1996-го по 2004 год защищал цвета «Вердера». Он владеет титулом чемпиона Германии 2004 года, а также обладателя национального Кубка 1999 и 2004 гг.,

Скрипник начал тренерскую работу в 2004 году именно в «зелено-белой» команде в качестве наставника юношей. До назначения в главную команду он на протяжении 10 лет работал с молодежными командами разных возрастов. В частности, в последнее время тренировал команду U-23.

Скрипник пришел в главную команду в критический момент, когда она находилась в самом низу турнирной таблицы, набрав в первых 9 матчах чемпионата лишь 4 балла.