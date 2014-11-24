Сборная Украины по теннису не попала в число сеяных команд Кубка Федерации-2015

Команда не попала в число четырех сильнейших сборных Третьего дивизиона, согласно рейтингу Международной федерации тенниса, сообщает Теннисный портал Украины.

В соответствии с мировым рейтингом женских сборных команд в Кубке Федерации возглавит посев команда Сербии. Второй номер достанется сборной Великобритании, третий - Беларуси, четвертый - Бельгии.

Согласно календарю соревнований, 3-7 февраля 2015 года женская сборная Украины поведет борьбу на путевку в плэй-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации. На этот раз в Первой группе Евро-Африканской зоны (третий по значимости дивизион после Мировой группы и Второй Мировой группы) выступит 15 команд, которые с помощью жребия будут разбиты на 4 группы (3 группы по 4 команды и 1 - с тремя сборными). Сборная, победившая в группе А поспорит за путевку в пэй-офф с командой, выигравшей соревнования в группе D, а победительница группы B сыграет с лучшей сборной группы С.

Таким образом, 15 сборных будут бороться за 2 путевки в плэй-офф 2 мировой группы.

В сезоне 2015 в Будапеште сыграют: Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Хорватия, Грузия, Великобритания, Венгрия, Израиль, Латвия, Лихтенштейн, Португалия, Сербия, Турция, Украина.

Жеребьевка Кубка Федерации-2015 в Первой группе Евро-Африканской зоны состоится накануне турнира.

Как сообщал УНИАН, в сезоне-2014 сборная Украины была посеяна под 3-м номером и стала победительницей группы С (обыграла команды Израиля, Австрии и Словении), но уступила команде Румынии в стыковом матче, которая в свою очередь затем завоевала путевку во вторую Мировую группу.