Первый этап чемпионата по дворовому футболу выиграла команда «Молодь»

В финале первого этапа Всеукраинского чемпионата по дворовому футболу победила полтавская команда «Молодь»

В Киеве завершился первый этап Всеукраинского чемпионата по дворовому футболу, проводимого в рамках проекта «Миллион на стадион». Победителем турнира стала команда «Молодь» из Полтавы.

Второе и третье места заняли команда «Каскад» из Киевской области и команда Суворовского района Одессы соответственно, пишет официальный сайт СПУ.

«Футбол — это мир, футбол — это здоровье, футбол — это дружба, футбол — это образ жизни. Мы с вами в довольно сжатые сроки провели первый этап чемпионата. Это был не марафон, а спринтерский забег. И сегодня здесь, в Киеве, собрались лучшие, чтобы определить победителя первого этапа. Но кто бы не победил, — все команды, участвующие в финале, лучшие из лучших. Сегодня проигравших нет и не будет. За этот период мы все стали лучше, стали сильнее, стали целеустремлённые», — сказал на открытии турнира глава Социалистической партии Украины и президент Всеукраинской национальной федерации дворового футбола Илья Кива.

Кива также поблагодарил всех, кто причастен к организации и проведению Чемпионата.

«Этот турнир организовывали разные структуры. Всеукраинская национальная федерация дворового футбола, Федерация футбола Украины, Министерство молодежи и спорта, Министерство образования. Национальная полиция — казалось бы, надзирающий орган, но тоже присоединилась к организации чемпионата. Спасибо всем! И поверьте, все мы преследовали одну цель — чтобы на лицах ребят было больше улыбок, больше детской радости», — сказал он.

Кроме победителей и призеров, в турнире также приняли участие команды «Блискавка» из Черниговской области, «Сартана» из Донецкой области, «Северодонецк» из Луганской области, «Зала Гимназия 86» из Харьковской области и «Легион 21» из Житомирской области. Все участники турнира получили памятные призы — футбольные мячи, почетные грамоты, а также — билеты на финал Лиги чемпионов среди женщин.

Призеры были награждены также медалями, а победитель — кубком.

Чемпионат Украины по дворовому футболу для подростков 2003-2006 р.н. в рамках проекта «Миллион на стадион» начался 14 апреля в Полтаве. Он организован Всеукраинской национальной федерацией дворового футбола и Федерацией футбола Украины при поддержке Управления ювенальной юстиции Национальной полиции Украины. Второй этап чемпионата стартует 23 августа — в День украинского флага. Его победитель получит миллион гривен на