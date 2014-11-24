Бадминтонист Завадский попал в призеры этапа Гран-при в Шотландии

12:32, 24 ноября 2014
Спорт
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Украинец дошел до полуфинала соревнований

Дмитрий Завадский попал в четверку сильнейших на турнире Гран-при / badmintonstory.com

В Глазго (Шотландия) завершился турнир по бадминтону серии Гран-при, в котором сильнейший бадминтонист Украины Дмитрий Завадский дошел до полуфинала и разделил в итоговой таблице 3-4 места.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бадминтона Украины.

Украинец одержал четыре победы подряд на пути к полуфиналу, где в упорной борьбе проиграл будущему победителю турнира, финну Вилли Лангу в трёх партиях - 21:17, 20:22, 16:21. При этом матч длился 1 час 26 минут – это не только самый длинный матч на этом турнире, но и в целом редко встречающийся по длительности. 

В итоге, Ланг стал победителем турнира, обыграв в финале Цу Вей Ванга из Тайваня. 

Любопытно, что в 2013 году на этом же турнире Завадский выбыл в 1/4 финала и занял итоговое 5/8 место, а в нынешнем году поднялся на ступеньку выше.

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