Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели

Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.

Лучшими защитниками стали - Денис Лукашов («Будивельник»), на счету которого 14 очков, 9 подборов, 2 передачи и 1 перехват и Руслан Отверченко («Киев»), который набрал 38 очков, 4 подбора, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

Лучшими форвардами признаны Станислав Тімофеєнко («Днепр»), на счету которого в среднем за игру 11.5 очка, 6.5 подбора, 4.5 передачи и 2.5 перехвата и Максим Корниенко («Химик»), который набрал 11 очков, 15 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 1 блок-шот.

Лучшим центровым определен Крис Фергюсон («Днепразот») статистика которого насчитывает в среднем за игру 13 очков, 9.5 подбора, 3.5 блок-шота, 2.5 перехвата и 2.5 передачи.

На данный момент, в турнирной таблице лиги лидируют "Химик" (Южный) - 10 побед и ни одного поражения и действующий чемпион Украины киевский "Будивельник" - 8/2.