Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели
На прошлой неделе состоялись очередные матчи Чемпионата Украины среди команд Суперлиги, по итогам которых была определена пятерка лучших игроков.
Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.
Лучшими защитниками стали - Денис Лукашов («Будивельник»), на счету которого 14 очков, 9 подборов, 2 передачи и 1 перехват и Руслан Отверченко («Киев»), который набрал 38 очков, 4 подбора, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
Лучшими форвардами признаны Станислав Тімофеєнко («Днепр»), на счету которого в среднем за игру 11.5 очка, 6.5 подбора, 4.5 передачи и 2.5 перехвата и Максим Корниенко («Химик»), который набрал 11 очков, 15 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 1 блок-шот.
Лучшим центровым определен Крис Фергюсон («Днепразот») статистика которого насчитывает в среднем за игру 13 очков, 9.5 подбора, 3.5 блок-шота, 2.5 перехвата и 2.5 передачи.
На данный момент, в турнирной таблице лиги лидируют "Химик" (Южный) - 10 побед и ни одного поражения и действующий чемпион Украины киевский "Будивельник" - 8/2.