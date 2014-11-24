Умер легендарный хоккейный тренер Виктор Тихонов

Ему было 84 года, последнее время он много болел, передает радио "Свобода".

Под его руководством сборная СССР 8 раз выиграла чемпионат мира, в 1984, 1988 и 1992 году команда Виктора Тихонова победила на Олимпийских играх, последний раз это произошло под флагом СНГ.

Именно под руководством Виктора Тихонова играли такие звезды советского и мирового хоккея, как Вячеслав Фетисов, Вячеслав Быков, Сергей Федоров, Валерий Буре, Александр Могильный, Игорь Ларионов, Сергей Макаров и другие.