Шумахер достиг определенных успехов в реабилитации - менеджер гонщика

Об этом заявила менеджер спортсмена Сабина Ким, передает РИА Новости со ссылкой на издание Bild.

«Сейчас он проходит курс реабилитации. Это серьезный и долгий путь. Михаэль достиг определенных успехов, соответствующих тяжести его травмы», - заявила Ким.

Ранее бывший пилот ”Формулы-1” француз Филипп Стрейфф заявил, что Шумахер парализован, находится в инвалидной коляске и испытывает проблемы с памятью и речью. Кем сказала, что Стрейфф не является другом Шумахера и никогда не посещал его.

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Шумахер получил тяжелую травму головы во время катания на горных лыжах во французских Альпах 29 декабря 2013 года и долго находился в искусственной коме. В апреле в его состоянии наблюдался некоторый прогресс. В конце июня было объявлено, что спустя 6,5 месяца Шумахер вышел из комы и переведен в реабилитационную клинику в Лозанне из больницы в Гренобле. Затем его супруга Коринна заявила, что состояние Шумахера постепенно улучшается.