"Динамо" выиграло у запорожского "Металлурга" и укрепило лидерство в УПЛ

В Запорожье завершился заключительный матч 13-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Металлург" принимал киевское "Динамо" и проиграл со счетом 2:4.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Киевляне имели ощутимое преимущество на протяжении всего первого тайма, но реализовать его сумели только на 41-й минуте. Гол забил Андрей Ярмоленко, воспользовавшийся отличным пасом Джермейна Ленса.

Уже после перерыва команды дважды обмнялись голами. На 49-й минуте Руслан Платон сравнял счет, на что киевляне ответили двумя точными ударами подряд в исполнении Ленса и Мигеля Велозу. А на 72-й минуте Нурудин Орелеси вновь сократил преимущество гостей до минимума - 2:3. Тем не менее, догнать соперника в счете "Металлург" в этот вечер больше не смог. Более того, уже в добавленное арбитром время, Ленс забил четвертый гол "Динамо" в этом матче.

Таким образом, киевляне сумели оторваться в турнирной таблице от днеропетровского "Днепра", который накануне не сумел обыграть на своем поле ужгородскую "Говерлу" - 1:1.

В других матчах тура донецкий "Олимпик" обыграл мариупольский "Ильичевец" - 3:2, донецкий "Металлург" проиграл луцкой "Волыни" - 1:2, а полтавская "Ворскла" обыграла луганскую "Зарю" со счетом 2:0.

В турнирной таблице после 13 туров у "Динамо" 30 очков, "Днепра" - 27, донецкого "Шахтера" - 25.