Берлускони снова объявил о возвращении Шевченко в ”Милан”

Президент "Милана" Сильвио Берлускони заявил, что летом 2008 года клуб сделает очередную попытку вернуть из "Челси" форварда Андрея Шевченко. Берлускони уверен, что на этот раз лондонцы отпустят капитана сборной Украины, поскольку владелец "Челси" Роман Абрамович не будет препятствовать переходу, сообщает интернет-издание tribalfootball.com.

Президент итальянского клуба отметил, что он действительно хочет вернуть Шевченко и постоянно поддерживает с ним связь. "Болельщики примут его возвращение", - пообещал Берлускони, добавив, что переход в "Милан" станет лучшим вариантом продолжения карьеры для украинского нападающего.

Андрей Шевченко, которому 29 сентября исполнится 32 года, подписал контракт с "Челси" в мае 2006 года. Лондонский клуб заплатил за футболиста 30 миллионов фунтов стерлингов. За полтора года Шевченко не смог стать основным игроком "Челси", а его неудачи чаще всего объясняются трудностями адаптации и травмами.

Лента.ру