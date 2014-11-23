Хэмилтон стал двукратным чемпионом мира "Формулы-1"

Льюис Хэмилтон выиграл закючительную гонку 2014 года в чемпионате мира "Формулы-1" - Гран При Абу-Даби, одержав 11-ю победу в сезоне, 33-ю в карьере и завоевав второй чемпионский титул.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Дистанцию в ОАЭ пилот "Mersedes" преодолел за 1 час 39 минут 02.619 секунды, опередив двух гонщиков "Williams" Фелипе Массу и Валттери Боттаса.

Таким образом, Хэмилтон набрал в общем зачете сезона-2014 384 очка. У его партнера по команде Нико Россберга 317 баллов, а у Даниэля Риккардо из "Red Bull Racing" - 238 баллов.

После окончания гонки Хэмилтон отметил: "У меня нет слов. Единственное, что я могу сказать – большое спасибо за все эти флаги и кепки болельщикам, которые прошли со мной весь этот путь. Это сыграло свою роль в этот уик-энд. Кроме того, я хочу поблагодарить свою семью. Я люблю вас! Спасибо, что вы приехали – я очень ценю это. Спасибо моей команде, которая потрясающе выполнила свою работу по ходу сезона. Без них я не мог бы оказаться здесь сегодня. Я не могу объяснить, насколько для меня важен этот титул – он значит для меня гораздо больше, чем первый. У меня такое ощущение, что я впервые выиграл чемпионат!"