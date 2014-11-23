Норвежец Карлсен выиграл матч за титул чемпиона мира по шахматам
20:32, 23 ноября 2014Спорт
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Матч завершился досрочно, по итогам 11 партий.
Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира / sochi2014.fide.com
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам у индийца Вишванатана Ананда, сообщает официальный сайт Международной федерации шахмат (FIDE).
Судьба матча, проходившего в Сочи (Россия) решилась в 11-й партии, которую норвежец выиграл белыми фигурами. Общий счет матча после этой партии стал 6,5:4,5 в пользу норвежца. До этого он выиграл еще две партии, Ананд - одну, а остальные семь партий завершились вничью.
Карлсен во второй раз стал чемпионом мира. Впервые он завоевал это звание в ноябре прошлого года, победив в Индии Ананда со счетом 6,5:3,5. В марте 2014 года Ананд получил право участия в матче за шахматную корону, выиграв турнир претендентов
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