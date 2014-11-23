Сборная Украины завоевала две золотые медали на чемпионате мира по самбо

Сегодня в Японии завершился чемпионат мира по самбо, где в третий день соревнований украинцы завоевали 3 награды. Из них - одна золотая, которую добыла для нашей команды Луиза Гайнутдинова (68 кг, Черниговская область).

В финальном поединке украинка соперничала с Дилдаш Курышбаевой из Казахстана. Наша самбистка уверенно повела - 6:0. Критический момент наступил когда арбитр вытянул руку со сжатым кулаком, показывая, что Дилдаш проводит болевой прием. Однако Гайнутдинова тактически грамотно защищалась, не позволив оппонентке из Казахстана довести попытку до логического завершения.

Кроме того, в воскресенье наши спортсмены добыли еще две "бронзы". Медали на счету Светланы Яремки (свыше 80 кг, Киевская область) и Сергея Черного (52 кг, боевое самбо, Киев).

Таким образом, по итогам турнира сборная Украины завоевала 10 наград - 2 золотых и 8 бронзовых. Украины заняли 4-е место в общекомандном зачете.

Победителем Чемпионата мира стала сборная России - 11 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовая награда.